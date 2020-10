Jane Fonda wsparła polski Strajk Kobiet. „To jest kąsanie zranionej bestii”

Redaktor naczelna "Pisma" Magdalena Kicińska przeprowadziła rozmowę z Jane Fondą. Amerykańska aktorka wyraziła podziw dla kobiet, które protestują w Polsce po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo aborcyjne. – Chylę czoła przed polskimi kobietami i dobrymi mężczyznami, którzy wspierają je w protestach przeciwko odebraniu kobietom prawa do kontrolowania własnego ciała. Żaden rząd, żadna grupa mężczyzn nie ma prawa zmuszać kobiety do rodzenia. Rząd musi trzymać się z dala od decyzji kobiet dotyczących ich ciał – powiedziała gwiazda. – Patriarchat jest ranny. Wie, że siła kobiet rośnie i boi się jej. To jest kąsanie zranionej bestii. Niebezpieczne, ale skazane na porażkę. Bądźcie silne. Przesyłam miłość i wyrazy podziwu ze Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy z wami! – dodała Jane Fonda.

Wyrok TK w sprawie aborcji

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją prawa do aborcji w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu wywołał falę protestów w całym kraju. Policja podawała, że na ulice polskich miast i miasteczek tylko w środę 28 października wyszło ponad 430 tysięcy osób.W piątek ulicami Warszawy przeszła ogromna manifestacja. Z nieoficjalnych danych wynika, że w proteście mogło wziąć udział nawet 100 tysięcy osób.

