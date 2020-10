Barbara Kurdej-Szatan na razie nie ochrzci syna. „Jesteśmy z rodzin wierzących”

Barbara i Rafał Szatan po raz pierwszy zostali rodzicami w 2012 roku. Wówczas na świat przyszła ich córka Hanna. W maju 2020 roku aktorka i muzyk potwierdzili doniesienia, że już niedługo na świat przyjdzie ich kolejny potomek. 23 września urodził się synek pary. „Jesteś najpiękniejszym Prezentem!! Cześć Synku, to będzie cudowna Przygoda” – napisał Rafał Szatan na Instagramie. Muzyk do postu dołączył zdjęcie z dzieckiem. Kilka ciepłych słów skierował także w kierunku swojej żony Barbary Kurdej-Szatan. „Jesteś najwspanialszą i najdzielniejszą Mamą! Kocham Was! No... to mamy już komplet” – czytamy w emocjonalnym wpisie.

Jak się okazuje, mały Henio nie zostanie na razie ochrzczony. – Na razie odkładamy, bo sytuacja jest, jaka jest. Nie wiadomo, co się wydarzy. (...) Wszystkie decyzje, które ewentualnie można zakładać z dużym wyprzedzeniem, na razie odkładamy i żyjemy tym, co się dzieje tu i teraz – powiedział Rafał Szatan. Mąż Basi Kurdej-Szatan podkreślił jednak, że ze względu na ich bliskich para nie zamierza zupełnie rezygnować z chrzcin. – Oboje i ja i Basia jesteśmy z rodzin wierzących. Cały czas z tyłu głowy mamy nastawienie, że Hania jest ochrzczona i pewnie Henia też w najbliższym czasie ochrzcimy. Jak będzie taka możliwość, żeby na spokojnie do tego doszło, to pewnie będziemy o tym myśleć i działać, żeby się wydarzyło – dodał.

