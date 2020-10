Kossakowski poparł Strajk Kobiet. Część internautów zarzuca mu hipokryzję

Przemek Kossakowski zamieścił na swoim profilu na Instagramie post, w którym wyraził poparcie dla Strajku Kobiet po wyroku TK zaostrzającym prawo aborcyjne i zaznaczył, że kobiety powinny mieć wybór. Część protestujących zarzuciła dziennikarzowi hipokryzję. Powód? Prowadził w stacji TTV program „Down the road. Zespół w trasie”. Opowiada on o szóstce młodych osób z zespołem Downa, które wraz z Przemysławem Kossakowskim ruszają w podróż swojego życia. Wspólnie odwiedzają sześć krajów, a w drodze zmierzają się ze stereotypami, które często określają ich jako niesamodzielnych i wymagających opieki.

Kossakowski odpowiada na krytykę

Przemek Kossakowski odniósł się do stawianych mu zarzutów za pośrednictwem Instagrama. „Uważam, że każdy porządny człowiek powinien wspierać ludzi niepełnosprawnych i ich rodziny. Ale to nie oznacza, że mamy prawo zmuszać kobiety do rodzenia trwale i nieodwracalnie uszkodzonych płodów. Kobiety powinny mieć prawo wyboru” – podkreślił. Dziennikarz dodał, że ma nadzieję, iż ci, którzy mają inne zdanie, zamiast trwonić energię kanalizowaną w internetowych komentarzach, zainwestują ją angażując się w wolontariat lub inną pomoc ludziom niepełnosprawnym.

„Jestem wolontariuszem od ponad roku. To doświadczenie ostatecznie nauczyło mnie, że nie mamy prawa nakazywać kobietom, aby poświęcały swoje życie dla jakiejkolwiek wizji świata. Domy dziennej pomocy, warsztaty terapii zajęciowej, stowarzyszenia i fundacje czekają. Może, zamiast klepać w klawiatury, zróbcie dla odmiany coś, co zmieni świat na lepsze” – stwierdził.

Czytaj też:

Onet: Co posłowie PiS mają mówić o Strajkach Kobiet? Wyciekły wewnętrzne instrukcje