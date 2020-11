Rozenek-Majdan z rodziną w strojach z „Opowieści podręcznej”. „Nie dajcie się pognębić s****synom”

Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywa swojego poparcia dla protestów, które od ponad tygodnia są organizowane na ulicach polskich miast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrza prawo aborcyjne. Ze względu na kwarantannę gwiazda TVN nie mogła pojawić się na demonstracjach. Zamieszczała jednak w mediach społecznościowych wiele wymownych wpisów. Na ostatnim zdjęciu, które pojawiło się na Instagramie, celebrytka oraz jej mąż i dzieci mają na sobie kostiumy z serialu "Opowieść podręcznej" nakręconego na podstawie książki Margaret Atwood. „Uwielbiamy halloweenowe przebieranki, ale w tym roku nie mieliśmy wątpliwości jakie powinno być tegoroczne przebranie” - napisała Rozenek-Majdan.

Rozenek-Majdan: Naziole nazywają się patriotami

„Kwarantanna sprzyja rozmowom z dziećmi o książkach, o filmach, polityce i sprawach społecznych, bo w kraju, w którym chore dzieci przestają interesować rządzących z chwilą narodzenia, a kobiety zmusza się do rodzenia śmiertelnie zniekształconych dzieci skazując i ją i je na niewyobrażalne cierpienie, w kraju tak dotkniętym II Wojną Światową, naziole nazywają się patriotami, deklarując ogromną odwagę i prawie gotowość do oddania życia za ojczyznę, jednocześnie boją się pod hejterskim komentarzem podpisać imieniem i nazwiskiem, tylko taki strój nam przyszedł do głowy” - dodała gwiazda TVN.



Rozenek-Majdan nie szczędziła także ostrych słów krytyki. „Zachęcam wszystkich tych miłujących Boga, ale zapominających o umiłowaniu bliźniego, kochających płody, a nienawidzących człowieka, mających Boga, Honor i Ojczyznę na ustach, a w ręku pałki do bicia kobiet i słabszych, o pozostawianie swoich wpisów i komentarzy. W nich, niby mówicie o mnie, a tak naprawdę najwięcej mówicie o sobie, a oglądając w zaciszu domowej kwarantanny obrazki z wczoraj, pękałam z dumy i radości, jakich cudownych mamy ludzi” - podsumowała.



Do wpisu dodała hashtag #nolitetebastardescarborundorum pochodzący z "Opowieści podręcznej", co znaczy „Nie dajcie się pognębić su**nsynom”

Serial „Opowieść podręcznej”- o czym jest?

Pierwszy sezon serialu „Opowieść podręcznej” opierał się na książkowym oryginale Margaret Atwood, drugi oraz trzeci jest w całości inwencją twórców. Akcja opowiada o niedalekiej przyszłości, w której narodziny stały się rzadkością, a władzę w Stanach Zjednoczonych przejęła pseudochrześcijańska junta. Kobiety płodne zmuszono do bycia surogatkami uprzywilejowanych rodzin, a nieposłuszeństwo jest karane w okrutny sposób.

Serial zdobył natychmiastowe uznanie i zyskał fanów na całym świecie, a czerwone kostiumy w nim wykorzystane stały się symbolem praw kobiet. Pierwszy sezon produkcji zdobył osiem nagród Emmy, w tym za najlepszy serial dramatyczny oraz najlepszą aktorkę w serialu dramatycznym dla Elizabeth Moss