Wzruszający wpis Agaty Młynarskiej. Pokazała, jak wygląda grób jej ojca

Tegoroczny dzień Wszystkich Świętych jest dla nas wszystkich zupełnie inny. W związku z pandemią koronawirusa i wzrostem zakażeń odnotowywanych w naszym kraju, rząd podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy w sobotę, niedzielę oraz poniedziałek (31 października - 2 listopada).

Z okazji tego wyjątkowego dnia wspomnienie o swoim ojcu zamieściła w sieci Agata Młynarska. Dziennikarka wielokrotnie podkreślała, że była bardzo związana z Wojciechem Młynarskim. - Choć często nie było go w domu, to zawsze miał dla mnie dużo cierpliwości i poświęcał każdą wolną chwilę. Oboje z tatą jesteśmy Baranami. Ludzie spod tego znaku wszystko intensywnie przeżywają, mają nerwy na wierzchu. Nauczył mnie, że w życiu najważniejsza jest praca - opowiadała przed laty. Wojciech Młynarski zmarł w 2017 roku a jego grób znajduje się na warszawskich Powązkach. W tym roku dziennikarka nie mogła go odwiedzić.

Młynarska o rodzinnych grobach

„Rodzinne groby na cmentarzu na Powązkach. W zeszytach mam pozapisywane jak trafiać. Tata zrobił nawet rysunki, żeby się nie pogubić. Zawsze odwiedzaliśmy je razem. Taki obowiązek, taka tradycja, taka przyjemność. Rozmowy, wspomnienia, opowieści. Wybór zawsze tych samych kwiatów, zniczy i obwarzanków” - napisała Agara Młynarska na Instagramie. „Historie rodzinne żyją razem z nami w kamiennych płytach naszej pamięci. Dziś te kamienne płyty rozświetlają świece, które zapaliliśmy wspólnie w domu” - dodała.

