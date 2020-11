Nowy film z Emmą Roberts hitem Netfliksa. Produkcję pokochali widzowie z Polski i USA

Choć od premiery filmu „Holidate” („Randki od święta”) minęło zaledwie kilka dni, nowa produkcja Netfliksa już bije rekordy popularności m.in. w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Główne role zagrali znana m.in. z antologii „American Horror Story” Emma Roberts oraz Luke Bracey, którego widzowie mogą kojarzyć z „Point Break-na fal”i czy „Przełęczy ocalonych”.

„Randki od święta” - fabuła

Sloane (Emma Roberts) i Jackson (Luke Bracey) nienawidzą świąt. Są singlami i zawsze kończą przy stole dla dzieci albo z żenującą osobą towarzyszącą na karku. Zrządzeniem losu tych dwoje nieznajomych poznaje się w wyjątkowo nieudane Święta Bożego Narodzenia. Wówczas postanawiają oni, że będą swoimi partnerami od święta przez następny rok. Wspólna niechęć do świąt i deklarowany brak zainteresowania sobą nawzajem sprawiają, że są dla siebie idealnymi osobami towarzyszącymi. Prowadzi to do przezabawnych i prowokatorskich wygłupów. Gdy jednak rok pełen absurdalnych obchodów świąt dobiega końca, Sloane i Jackson odkrywają, że podoba im się wspólne robienie znienawidzonych rzeczy.

„Randki od święta” - gdzie oglądać

Film można oglądać na platformie Netflix od 28 października.

