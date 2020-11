Żona Seana Connery'ego ujawnia: Zmagał się z demencją. To nie było życie

– Choroba zrobiła swoje – przyznała Micheline Roquebrune, żona Seana Connery'ego od 1975 roku w rozmowie z „Mail on Sunday” . Aktor, który zmarł we śnie, zmagał się z demencją. – To nie było życie. Ostatnio nie był zupełnie w stanie wyrazić siebie – podkreśliła.

91-letnia Roquebrune ujawniła, że ostatnim życzeniem jej męża było „wymknąć się bez robienia zamieszania” . – Przynajmniej umarł we śnie i spokoju. Byłam z nim cały czas, on po prostu się wymknął. Tego właśnie chciał – podkreśliła.

Sean Connery zmarł w sobotę 31 października w wieku 90 lat. Legendarny aktor mając 9 lat zaczął rozwozić mleko, aby zarobić i pomóc biednej rodzinie. Gdy miał 13 lat, zakończył edukację i pracował jako pomocnik rzeźnika i model. W wieku 17 lat Connery wstąpił do marynarki wojennej, jednak odszedł przy pierwszej okazji, jaka się nadarzyła. Gdy wrócił do Szkocji, pracował jako producent trumien, ratownik na basenie, ochroniarz i pomocnik mechanika w drukarni. Potem zajął się kulturystyką i w 1953 roku uzyskał trzecie miejsce w konkursie Mister Universum (1953).

Aktorstwem zajął się w połowie lat 50. Początkowo grał w teatrze - m.in. małą rolę w musicalu „South Pacific” . W 1961 roku wygrał w castingu do roli Jamesa Bonda, pokonując między innymi Rogera Moore'a. Pierwszym filmem z tej serii, w jakim zagrał był „Doktor No” z 1962 roku, który okazał się ogromnym przebojem kinowym. Po zagraniu w kilku obrazach o agencie 007, a konkretnie po nakręceniu „Żyje się tylko dwa razy” (1967), poinformował, że rezygnuje z roli agenta 007. Nie chciał być utożsamiany z tylko jednym bohaterem. Później jednak wrócił do tej roli, 1971 roku zagrał jednak w „Diamenty są wieczne” .

Znany jest także.in. z „Powrotu Robin Hooda” (1976), „Morderstwa w Orient Expressie” (1974), „Polowania na Czerwony Październik” (1990), czy „Indiana Jones i ostatnia krucjata” (1989). Po ukończeniu 80. lat Connery ogłosił, że nie chce już grać w żadnym filmie. Prywatnie, od 1975 roku był małżonkiem Micheline Roquebrune.

Najlepsze filmy Seana Connery'ego

10. „Polowanie na Czerwony Październik” (1990)

Najnowsza, radziecka, atomowa łódź podwodna pod dowództwem asa marynarki wojennej ZSRR - Marko Ramiusa wychodzi w swój dziewiczy rejs. Nie umyka to uwadze służb wywiadowczych USA i Wielkiej Brytanii. Kiedy okręt obiera kurs na wody kontrolowane przez siły NATO, rozpoczyna się wyścig z czasem i gra nerwów.



9. „Bandyci czasu” (1981)

Lekceważony przez rodziców Kevin staje się towarzyszem podróżujących w czasoprzestrzeni karłów.



8. „Molly Maguires” (1970)

Dramat historyczny poświęcony akcji protestacyjnej górników z zagłębia węglowego w Pensylwanii w latach 70. XIX wieku.



7. „Morderstwo w Orient Expressie” (1974)

Detektyw Hercules Poirot zamierza rozwikłać zagadkę tajemniczego morderstwa, do którego doszło w pociągu.



6. „Pozdrowienia z Rosji” (1963)

Agent 007 musi powstrzymać organizację WIDMO, która chce przejąć kontrolę nad Lektorem - radziecką maszyną dekodującą wszelkie szyfry.



5. „Dr. No” (1962)

Agent 007 wyrusza na Jamajkę, aby wyjaśnić morderstwo jednego z tajniaków brytyjskiego wywiadu. Dociera do siedziby tajemniczego doktora No.



4. „Człowiek, który chciał być królem” (1975)

Indie, XIX wiek. Dwóch brytyjskich żołnierzy dezerteruje i udaje się w podróż do Kafiristanu, afgańskiego regionu z mitycznym miastem Aleksandra Wielkiego.



3. „Darby O'Gill & The Little People” (1959)

Film przygodowy fantasy wyprodukowany przez Walt Disney Pictures na podstawie opowieści Darby'ego O'Gilla "Herminie Templeton Kavanagh" i wyreżyserowany przez Roberta Stevensona. W filmie obok Seana Conney występują Albert Sharpe, Janet Munro czy Jimmy O'Dea.



2. „Goldfinger” (1964)

Agent 007 mierzy się z multimilionerem Aurikiem Goldfingerem, który chce obrabować Fort Knox.



1. „Wzgórze” (1965)

II wojna światowa, do północnoafrykańskiego obozu karnego dla brytyjskich żołnierzy trafia pięciu nowych więźniów. Próbują przeżyć w warunkach nieludzkiego traktowania i brutalnych kar wymierzanych przez sadystycznych strażników.Czytaj też:

