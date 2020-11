Lara Gessler zdradziła imię córeczki. Jest bardzo nietypowe

„Dwa tygodnie temu nasze życie cudownie się zmieniło. Przyszła na świat nasza córeczka – Nena” – napisała Lara Gessler na Instagramie. Restauratorka podziękowała m.in. lekarce, która prowadziła jej ciążę oraz położnej, która „razem z nią walczyła o poród siłami natury”. „Nie mogłam lepiej trafić” – napisała w mediach społecznościowych.

Lara Gessler: Ramię w ramię, serce w serce

W dalszej części wpisu na Instagramie Lara Gessler zwróciła się do swoich obserwatorów. „Dziękujemy też wszystkim Wam, za życzenia, trzymanie kciuków i każde dobre słowo i myśl” – napisała. Na zakończenie Lara Gessler kilka słów skierowała w stronę swojego męża. „Najbardziej dziękuję mojemu Piotrowi za to, że buduje ten wspaniały świat ze mną. Ramię w ramie, serce w serce. Kocham Was najbardziej na świecie” – napisała w osobistym poście. Lara Gessler do wpisu dołączyła zdjęcie, na którym pozuje wraz z córeczką i mężem.

„Wybraliście piękne imię”, „Wiedziałam, że wybierze Pani oryginalne imię dla córki. Piękne imię dla pięknej dziewczynki” – czytamy w komentarzach. Inni internauci życzyli zdrowia Larze Gessler i jej rodzinie. W dalszym ciągu do świeżo upieczonych rodziców spływają także gratulacje.

