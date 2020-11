Michał Szpak brał udział w happeningu pod domem Kaczyńskiego. Jest oświadczenie TVP

Michał Szpak jest jednym z jurorów programu „The Voice of Poland” na antenie TVP2. W sobotę 31 października artysta wrzucił na swojego Instagrama nagranie, na którym wspólnie z Ralphem Kamińskim, Krzysztofem Zalewskim, Natalią Przybysz i Marią Sadowską, brał udział w happeningu pod domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wspólnie odtwarzali „Dziady” Adama Mickiewicza.

Portal Plejada skontaktował się z TVP, pytając o to, czy działania Michała Szpaka wpłyną na jego pracę w „The Voice of Poland” , co sugerowali niektórzy internauci pod postem artysty.

„»The Voice of Poland« to najpopularniejszy muzyczny talent show w Polsce, który od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. 11. edycja programu gromadzi przed telewizorami miliony Polaków i pozostaje niekwestionowanym liderem pasma. Skład trenerski 11. edycji » The Voice of Poland« pozostaje bez zmian. Program wchodzi w etap, w którym czworo uczestników z drużyny każdego trenera będzie walczyło o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce. W najbliższą sobotę zobaczymy etap Nokaut, po którym poznamy wszystkich finalistów muzycznego talent show” – podało w oświadczeniu przesłanym do Plejady TVP.

Czytaj też:

Lara Gessler zdradziła imię córeczki. Jest bardzo nietypowe