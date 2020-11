Gitarzysta The Rolling Stones Ron Wood sprzedaje swój dom. Zobaczcie te kolorowe wnętrza!

Kamienica jest własnością Rona Wooda i jego żony, aktorki Sally Humphreys. Małżonkowie kupili ją w 2011 roku za 3,05 mln dolarów, a teraz chcą ją sprzedać po nieco wyższej cenie - za 4,98 mln dolarów. Chociaż para wyprowadziła się z posiadłości w 2017 roku i przeprowadziła do pobliskiej dzielnicy Little Venice, Wood nadal utrzymywał ten dom, wykorzystując go w ramach swojego studia artystycznego.

W środku domu znajduje się pięć sypialni i dwie łazienki. Na zdjęciach agencji nieruchomości, która zajmuje się sprzedażą kamienicy, uderza kolorowy klimat tej posiadłości. Wszystkie fotografie domu możecie obejrzeć w naszej galerii. Dajcie nam znać w komentarzach, co o nim myślicie.

