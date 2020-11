Rozpoczęła się produkcja 3. sezonu serialu „Ty”. Co wiemy o kolejnej odsłonie?

„Hej, ty! Tak, TY. Zaczęli kręcić trzeci sezon” – poinformował Netflix, zamieszczając na Twitterze zdjęcie Penna Badgleya w maseczce z napisem „Hello You” . 34-letnia aktor wciela się w popularnym serialu Netfliksa w rolę Joe Goldberga, seryjnego mordercy, który obsesyjnie próbuje w każdym sezonie zdobyć swoją „miłość” , zabijając każdego, kto stanie mu na drodze do osiągnięcia tego celu. Po raz pierwszy Joe celuje w Guinevere Beck (Elizabeth Lail) w Nowym Jorku w sezonie 1, a następnie skupia się na Love Quinn (Victoria Pedretti) w Los Angeles w sezonie 2.

Nie jest jeszcze znana data premiery 3. sezonu produkcji, natomiast poznaliśmy tytuł pierwszego odcinka nowej serii. Będzie to: „I żyli długo i szczęśliwie” . Czy rzeczywiście tak będzie? Pozostaje nam poczekać na premierę kolejnej części popularnej produkcji.

O czym jest serial „Ty”?

W pierwszym sezonie „Ty” inteligentny księgarz Joe Goldberg traci głowę dla początkującej pisarki Beck i konsekwentnie wciela w życie plan, który pozwoli mu się do niej zbliżyć. Wkrótce jego zauroczenie przeradza się w obsesję. W drugim sezonie nowy Joe czyli Will Bettelheim przyjechał do Los Angeles, by zrobić sobie przerwę. Tutaj próbuje zacząć żyć od nowa, jednak przeszłość znów daje o sobie znać. Na jego drodze staje piękna Love, która jak się potem okaże ma za sobą trudną przeszłość a jej więzi rodzinne można okreslić jako wyjątkowo skomplikowane.

