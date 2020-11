Kanye West zagłosował na siebie w wyborach w USA. Pokazał kartę

Kanye West cierpi na chorobę dwubiegunową. W jednym z ostatnich wywiadów, w programie „Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać” Davida Lettermana mówił, że nie gdy ma epizody choroby, sytuację znacznie pogarsza zainteresowanie jego osobą. – Kiedy jesteś w takim stanie, masz hiperparanoję. Teraz każdy jest aktorem, wszystko jest konspiracją. Czujesz, że rząd wkłada ci do głowy chipy, że jesteś nagrywany. Czujesz, że każdy chce cię zabić. Nikomu nie ufasz – opisywał. – I to jest ten moment, kiedy zakuwają cię w kajdanki, odurzają, kładą do łóżka i oddzielają od wszystkich, których znasz (...) Kiedy jesteś w takim stanie, musisz mieć kogoś, komu ufasz. To okrutne – mówił. Dodał, że ludzie z tą chorobą, wciąż są dyskryminowani. – Skręcony mózg jest jak skręcona kostka. Gdy ktoś ma skręconą kostkę, nie naciskasz na nią. Jednak, gdy nasz mózg jest na skraju, ludzie robią wszystko, aby to jeszcze pogorszyć – stwierdził. Tłumaczył jednak, że jeżeli masy chcą „szalonych pomysłów, szalonej muzyki i szalonego sposobu myślenia” jest szansa na to, że znajdą to „u szalonej osoby” .

W rozmowie z Lettermanem raper przyznał też, że nigdy nie głosował w żadnych wyborach. Zwrócił ponadto uwagę na to, że Amerykanie, którzy popierają Donalda Trumpa „boją się o swoje życie” .

Głosowałem. Na siebie

Wszystko wskazuje na to, że Kanye West miał teraz w końcu okazję zagłosować w wyborach. „Bóg jest dobrem. Dzisiaj po raz pierwszy w życiu głosowałem na prezydenta Stanów Zjednoczonych i to na kogoś, komu naprawdę ufam... na siebie” – napisał na Twitterze artysta.

Później wrzucił zdjęcie karty do głosowania, z dopisanym swoim imieniem i nazwiskiem. „Ufajcie w Kanye 2020. Dziękuje ci Jezu Chryste” – napisał. Wiadomo, że West głosował w Wyoming. Jego nazwisko pojawiło się na kartach do głosowania w 12 stanach: Arkansas, Kolorado, Idaho, Iowa, Kentucky, Luizjana, Minnesota, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Utah i Vermont.

twitterCzytaj też:

