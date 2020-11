Skrzynecka pisze o „wyrzynaniu w pień kultury i sztuki”. „Kościółek otwarty”

Przypomnijmy, w środę 4 listopada premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że kina, teatry, muzea i inne placówki kultury, będą od soboty zamknięte. – Pandemia nasila się i dlatego nasza odpowiedź musi być zdecydowana. Kolejne restrykcje są potrzebne. Chronimy przez to służbę zdrowia i ludzi. Dzisiaj blisko 25 tysięcy przypadków to zdecydowanie zbyt dużo, żeby mówić o stabilizacji – mówił.

„Kościółek otwarty”

Do słów tych odniosła się na swoim Instagramie aktorka Katarzyna Skrzynecka. Dodała zdjęcie z planu serialu „Na dobre i na złe” i przyznała, że właśnie dotarła do nich informacja o „ponownym całkowitym zamknięciu placówek kultury” . „Teatrów, filharmonii, opery, sal koncertowych, galerii sztuki, kin, domów kultury, impresariatów artystycznych”... – wymieniła. „Póki co, nie możemy już przyjść do swoich miejsc pracy nawet dla 25% Publiczności” – dodała Skrzynecka.

Aktorka odpowiedziała także na komentarz jednej z internautek, zamieszczony pod postem. Napisała z goryczą, że chociaż w ośrodkach kultury istnieje według rządu ryzyko zarażenia, znika ono w kościołach. „I kościółek otwarty, by tłumnie pomodlić się o niewyrzynanie w pień kultury i sztuki” – podkreśliła.

