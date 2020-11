„Normalni ludzie”. Nagradzany serial trafi na HBO! Mamy zwiastun i datę premiery

O czym jest serial?

„Normalni ludzie” to współczesna historia miłosna podążająca śladami Marianne i Connella – dwojga młodych ludzi, którzy nieustająco krążą wokół siebie, odkrywając jak skomplikowana potrafi być młodzieńcza miłość. Oboje chodzą do tej samej szkoły w małym miasteczku w zachodniej Irlandii. Connell (Paul Mescal) jest lubianym, przystojnym i dobrze zbudowanym sportowcem. Marianne (Daisy Edgar-Jones) natomiast to dumna, wycofana i niepopularna samotniczka, która unika swoich kolegów i koleżanek z klasy, a na lekcjach kwestionuje autorytet nauczycieli. Między nastolatkami zaczyna iskrzyć, gdy Connell przychodzi, aby odebrać swoją matkę Lorraine (Sarah Greene) z pracy w domu Marianne. Bohaterów zaczyna łączyć dziwna i niezwykle silna więź, którą postanawiają ukryć przed rówieśnikami.

Obsada i twórcy

W rolach głównych w „Normalnych ludziach” występują: Paul Mescal oraz Daisy Edgar-Jones (serial „Wojna światów”). Na ekranie towarzyszą im m.in. Sarah Greene (seriale „Dom grozy”, „Na poboczu”), Aislín McGuckin (serial „Outlander”) i Desmond Eastwood (seriale „Krypton”, „Wikingowie”). Za reżyserię serialu odpowiadają nominowany do Oscara Lenny Abrahamson („Pokój)” i Hettie Macdonald (miniserial „Howards End”). Oboje wyreżyserowali po 6 odcinków produkcji. Autorami scenariusza są Sally Rooney, Alice Birch i Mark O'Rowe. Serial został wyprodukowany przez Element Pictures dla BBC Three i Hulu we współpracy z Screen Ireland.

Serial „Normalni ludzie”powstał na podstawie bestsellerowej powieści Sally Rooneyo tym samym tytule. Produkcja była nominowana do tegorocznych nagród Emmy w czterech kategoriach, w tym za najlepszą męską rolę pierwszoplanową (Paul Mescal) oraz za najlepsza reżyserię (Lenny Abrahamson).

Premiera

Premiera serialu „Normalni ludzie” (ang. „Normal People”) odbędzie się w HBO GO 1 grudnia. Tego dnia do serwisu dodany zostanie cały sezon produkcji. Emisja pierwszego odcinka na antenie HBO zaplanowana została na 14 grudnia. Serial liczy 12 odcinków.

