„The Walking Dead”. Żona Jeffreya Deana Morgana wcieli się w jego... serialową żonę

„Trudno było utrzymać to w tajemnicy” - napisała we wtorek Burton. „Ale uwielbiam pracować z Jeffreyem Deanem Morganem. Uwielbiam patrzeć na to, jak staje się Neganem. Uwielbiam rodzinę »The Walking Dead«. Od lat są częścią naszej rodziny i jestem bardzo wdzięczna za ich dobroć” - podkreśliła.

W komiksach Roberta Kirkmana „The Walking Dead” Negan był żonaty z Lucille przed wydarzeniami apokalipsy zombie. Zdiagnozowano u niej raka, a Negan, o którym Lucille wiedziała, że miał romans, zerwał nieślubny związek, aby spędzić jak najwięcej czasu z żoną w jej ostatnich dniach. Jej śmierć nastąpiła równocześnie z wybuchem wirusa zombie.

Na początku 2021 roku AMC wyemituje sześć bonusowych odcinków 10. sezonu „The Walking Dead” . Planowany jest także 11., ostatni sezon produkcji.

