„Szkoła dla elity”. Kolejni znani aktorzy odchodzą z serialu. Z kim się pożegnamy?

Już w maju dowiedzieliśmy się, że w 4. sezonie „Szkoły dla elity” nie zagrają: Álvaro Rico (Polo), Mina El Hammani (Nadia), Ester Exposito (Carla), Danna Paola (Lu) i Jorge Lopez (Valerio). Podczas, gdy nowi bohaterowie wylądują w Las Encinas, czwarty sezon hiszpańskiego serialu, również będzie się wiązał z pożegnaniami.

W rozmowie z hiszpańskim magazynem „Hola” Omar Ayuso i Itzan Escamilla poinformowali, że w grudniu zakończą na stałe prace na planie „Szkoły dla elity” . 4. sezon będzie zatem ostatnim dla serialowych Omara i Samuela. – To, jak chęć rzucenia nałogu, za którym jesteśmy pewni, że będziemy tęsknili. To jak chodzenie do szkoły: codziennie budujemy tam relacje i później tęsknimy za tym, nawet jeżeli chcemy pójść dalej – powiedział Escamilla. – Kiedy zaczęliśmy, byliśmy dziećmi. Kończymy nieco starsi – dodał Ayuso.

Serial, którego twórcami są Carlos Montero i Dario Madrona, jest jednym z najbardziej popularnych hiszpańskich produkcji Netfliksa. Według Deadline, w ubiegłym roku „Szkołę dla elity” oglądano w 20 mln gospodarstw domowych. Seria opowiada o nastolatkach i intrygach w Las Encinas, ekskluzywnej szkole w Hiszpanii.

Czytaj też:

„Normalni ludzie”. Nagradzany serial trafi na HBO! Mamy zwiastun i datę premiery