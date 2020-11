„Mayday” – nowy serial telewizji Polsat od twórców „Lejdis”. O czym będzie?

O czym jest serial?

Jeden mężczyzna, dwie żony i setki kłopotów, w których nie pomoże żadne „mayday" ani „S.O.S"! Głównym bohaterem tej opowieści jest Janek Kowalski (Piotr Adamczyk) – spokojny taksówkarz, który... jest bigamistą. Prowadzi podwójne życie – jest mężem Basi (Anna Dereszowska), z którą mieszka w Warszawie oraz... Marysi (Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny dom na obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa... do czasu, kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną dodatkowe, pozamałżeńskie kłopoty. Ryzyko, że któraś z jego ukochanych dowie się o podwójnym związku wzrasta dramatycznie, gdy w wyniku pobicia trafia on do szpitala i... policjant prowadzący śledztwo w tej sprawie, inspektor Piotrowski (Andrzej Grabowski) zaczyna zadawać coraz więcej niewygodnych pytań. Bohaterowi nie starcza już wymówek, aby ukryć prawdę. Na szczęście z pomocą przychodzi mu znajomy Staszek (Adam Woronowicz). Lawina zdarzeń, pomyłek i zwrotów akcji przerosną ich wielokrotnie... a to dopiero początek. Każde wymyślone na poczekaniu męskie kłamstewko będzie miało kolosalne skutki.

Obsada i data premiery

W rolach głównych niezawodna komediowa obsada: Piotr Adamczyk, Anna Dereszowska, Weronika Książkiewicz, Adam Woronowicz i Andrzej Grabowski.

Premiera na antenie kanału Polsat Seriale w najbliższą sobotę, 7 listopada o godzinie 21:00 (dwa odcinki). Kolejne dwa epizody produkcji zaprezentowane zostaną w tym paśmie tydzień później – w sobotę, 14 listopada, od godzinie 21:00.

Czytaj też:

„Szkoła dla elity”. Kolejni znani aktorzy odchodzą z serialu. Z kim się pożegnamy?