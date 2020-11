Julia Wróblewska chce pomagać w szpitalu na Narodowym. „Szukałam wolontariatu”

Julia Wróblewska jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje nowe zdjęcia. Aktorka ostatnio pochwaliła się zdjęciem w lustrze, które doczekało się wielu komentarzy. „Weź się do jakiejś normalnej pracy to nie będziesz miała czasu na głupoty. Narodowy czeka na wolontariat” – napisał jeden z internautów, a celebrytka postanowiła odpowiedzieć na ten wpis.

Młoda gwiazda podkreśliła, że „akurat tam” chętnie pomoże. Inny z komentujących najwyraźniej nie wierzył w prawdziwość deklaracji aktorki, co skomentowała sama zainteresowana. „Jestem młoda, być może nie dosięgnie mnie to tak bardzo jeśli bym się zaraziła. Poza tym dawno już szukałam odpowiedniej formy wolontariatu, żeby częściej wychodzić z domu” – przyznała.

Wyrok TK ws. aborcji. Julia Wróblewska na proteście

Pod koniec października głośno stało się o Julii Wróblewskiej w kontekście jej udziału w protestach po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. „Żyję w Polsce dla beki, ale to nie jest zabawne” – karton z takim hasłem przyniosła na jedną z demonstracji. Jak można było się spodziewać, jej najnowsze zdjęcie doczekało się wielu komentarzy.

Jeden z internautów bezpośrednio odniósł się do hasła z baneru. „Julka największa beka to jest z Ciebie i Twojej żenującej walki każdego dnia o atencję. Czekamy na relacje z kolejnego pobicia, spryskania gazem i lądowania kosmitów na Placu 3 krzyży” – ironizował. „Widać że za rządów Platformy się było za młodym aby dostrzegać jak polska była niszczona” – napisał kolejny użytkownik Instagrama, którego komentarz zebrał ponad 70 polubień. Podobnych opinii było więcej, a jedna z osób udzielających się pod postem zaproponowała Wróblewskiej, by ta „napluła swoim dziadkom w twarz, za to co przeżyli i za to, że walczyli”. „Na pewno wstydzą się teraz za swoją wnuczkę która gardzi ich poświęceniem dla kraju” – czytamy.

