Edyta Pazura miała depresję. „Przez kilka lat byłam sukcesywnie gnojona”

„Co wiem o depresji? Wiele… Przede wszystkim wiem, że należy zaufać lekarzom, a w leczeniu potrzebna jest cierpliwość. Wiem, że wstyd nie jest dobrym doradcą, choć sama jak wyszłam z gabinetu pierwsze, co powiedziałam mojemu mężowi to: »Tylko nie mów nikomu«” – napisała Edyta Pazura, zapowiadając najnowszy film na kanale „Just Keep Living” na YouTubie.

W dalszej części postu na Instagramie żona popularnego aktora dodała, że „wie, że osoby z depresją potrafią świetnie udawać”. „Kiedy miała przyjechać moja mama, ubierałam najlepsze ciuchy, kręciłam włosy na wałki i robiłam smokey eyes. Wiem również, że depresja nie musi przyjść wtedy, kiedy jest źle. Czasami wystarczy mały impuls. Myślałam, że po moich doświadczeniach jestem jak czołg – niezniszczalna” – wyznała.

instagram

Edyta Pazura opisała także bardzo prywatne historie ze swojego życia. „Przez kilka lat byłam sukcesywnie gnojona i jakoś nie było wtedy aktywistek i feministek, które by mnie obroniły – tak, dokładnie. Przeżyłam dwie zagrożone ciąże, publiczne łgarstwo, lament obcych kobiet, szantaż, ataki fanatycznych użytkowników Instagrama i równie fanatycznych ludzi, którzy z całych sił pragnęli mi zaszkodzić. Otruto nam psa, śmierć bliskich, a dom spalił się w dziwnych okolicznościach. Nasz majątek życia. Myślałam, że po tym wszystkim, nic mi już nie zaszkodzi i przyszła ona… »Pani Depresja«” – napisała. Edyta Pazura dodała, że „dzięki niej” przekonała się, że „ma najwspanialszą rodzinę na świecie i cudownego partnera”.

Czytaj też:

Anna Lewandowska opublikowała zdjęcie z córką. „Nasza Calineczka”