Nietypowa wpadka w „Familiadzie”. To zdarza się bardzo rzadko

„Kto potrzebuje do pracy specjalnej torby?” - brzmiało pytanie w odcinku „Familiady” emitowanym w sobotę 7 listopada. Jedna z uczestniczek wskazała na hydraulika, co dało jej drużynie 24 punkty. Jej rywalka odpowiedziała, że specjalnej torby potrzebuje lekarz, a taką odpowiedź wskazało 21 ankietowanych. I chociaż był to wariant niżej punktowany od wspomnianego wcześniej hydraulika, to znalazł się wyżej na telebimie.

Kolejna osoba wskazała na listonosza, który z 26 punktami zapewne wskoczyłby na pierwsze miejsce, gdyby nie kolejny błąd na ekranie. Tym samym roznosiciel listów zajął trzecią lokatę, na co jednak Karol Strasburger nie zwrócił uwagi. Nie zmienia to faktu, że same punkty zostały naliczone prawidłowo, a chwilowa awaria telebimu nie miała wpływu na przebieg rywalizacji.

Ostatnia wpadka nie zmienia faktu, że „Familiada” pozostaje jednym z najpopularniejszych teleturniejów w Polsce. Program jest emitowany na antenie TVP2 od 17 września 1994 roku i nieodłącznie kojarzy się z niedzielnymi obiadami. Widzowie darzą ten format sympatią nie tylko ze względu na interesującą i przystępną formułę, ale również postać prowadzącego. Karol Strasburger znany jest nie tylko z rozmów z uczestnikami na temat ich życia zawodowego, ale również żartów, które ze względu na swoją nietypową treść zostały okrzyknięte „sucharami”.

Czytaj też:

Donald Trump przegrał wybory, ale wygrał internet. Te MEMY to najlepszy komentarz