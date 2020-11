„Gambit królowej”. Quiz z bohaterów serialu. Jak dobrze ich pamiętasz?

QUIZ:

„Gambit królowej”. Quiz z bohaterów serialu. Jak dobrze ich znasz?

O czym jest serial „Gambit królowej” ?

Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. „Gambit królowej” to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.

Kim jest Anya Taylor-Joy?

Anya Taylor-Joy urodziła się 16 kwietnia 1996 roku w Miami, jako najmłodsza z sześciorga dzieci. Jej matka zajmuje się fotografią i projektowaniem wnętrz, a ojciec jest bankierem. Jako dziecko mieszkała w Argentynie, a następnie w Anglii. Gdy miała 14 lat wróciła do Stanów Zjednoczonych. Wieku 16 lat została zauważona przez domem towarowym Harrods przez agenta modelek.

Przełom w jej karierze nastąpił, gdy zagrała w filmie „Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii” (2015). Następnie zagrała w filmach „Split” (2016), „Glass” (2019), „Panny z dobrych domów” (2017) i „Emma” (2020).

Najnowszym serialem, w którym wystąpiła Taylor-Joy jest „Gambit królowej” na Netfliksie. W październiku tego roku dowiedzieliśmy się z kolei, że 24-letnia aktorka zagra główną rolę w filmie „Furiosa”, spin-offie obrazu „Mad Max: Na drodze gniewu” (2015).

