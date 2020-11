Aktor znany z serialu „Synowie Anarchii” miał koronawirusa. Teraz znów jest chory

Hunnam poinformował, że czuje się źle, jednak nie jest pewien na co choruje. Ujawnił, że zrobił test na koronawirusa, jednak dał on wynik negatywny. Aktor cierpi na uporczywą gorączkę, suchy kaszel i odczuwa zmęczenie. – Mogłem niesłusznie wyciągnąć pochopne wnioski, bo robiłem test na początku tygodnia i wyszedł negatywny. Może to po prostu grypa – dodał.

Dalej Hunnam zdradził, że miał COVID-19 na początku tego oku. Wyznał, że jego objawy obecnie są znacznie bardziej nasilone, a wtedy wirus „nie był szczególnie dotkliwy” . – Straciłem zmysł węchu i smaku na około 10 dni i czułem się trochę przemęczony. Nie czułem dosłownie niczego, co jadłem. Zorientowałem się, że coś jest nie w porządku, gdy rano parząc kawę nie poczułem jej zapachu – przyznał.

Aktor wyznał, że od sześciu miesięcy nie wychodził z domu, oprócz jednej wizyty z kotem u weterynarza. Dlatego przyznał, że jeżeli jednak kolejne testy dadzą wynik pozytywny COVID-19, będzie to dla niego bardzo zaskakujące.

