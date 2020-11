72-letni Felicjan Andrzejczak, znany z Budki Suflera, ma koronawirusa. „Szybko do nas wracaj, stary”

Informację o tym, że Felicjan Andrzejczak zakaził się koronawirusem, podała sama Budka Suflera na oficjalnym profilu zespołu na Facebooku. „Przed chwilą dowiedzieliśmy się od naszego przyjaciela Felka Andrzejczaka, że jest zarażony koronawirusem i przebywa na kwarantannie” – czytamy. „W imieniu nas wszystkich, całego Zespołu i licznych wielbicieli Twojego talentu, pragniemy Ci przesłać sygnały wsparcia, życzenia powrotu do zdrowia, wyrazy wszelkiej życzliwości oraz gotowość pomocy… Szybko do nas wracaj Stary…” – podała na koniec legendarna grupa.

Felicjan Andrzejczak został zaproszony do współpracy z zespołem Budka Suflera pod koniec 1982 roku. Później powstał hitowy przebój „Jolka, Holka pamiętasz” , a także „Czas ołowiu” i „Noc komety” . Nie ukazała się jednak płyta, którą Andrzejczak nagrał z grupą, ponieważ wrócił wtedy do zespołu Krzysztof Cugowski i po przearanżowaniu piosenek stworzono płytę „Czas czekania, czas olśnienia” . Na jakiś czas Andrzejczak wrócił do Budki Suflera i nagrał z Cugowskim i Urszulą utwór „Krajobraz po rewolucji” . W 1999 roku stworzył z zespołem przebój „Piąty bieg” , a w 2002 album „Zauroczenia” .

