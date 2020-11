„To nie mogło się zmienić”. Miley Cyrus o dramatycznych wydarzeniach ze swojego życia

– Myślę, że moje uczucia zmieniają się non stop dość drastycznie. Każde doświadczenie zmienia to, w jaki sposób postrzegamy swoje życie – stwierdziła Miley Cirus w skandynawskim talk-show „Skavlan”. Artystka opowiedziała także o bardzo osobistych wydarzeniach, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wyznała, że miała traumę. – Płonął mój dom w Malibu, rozwiodłam się. Niedawno straciłam babcię, z którą byłam bardzo blisko związana – opisała.

Miley Cyrus w szczerym wywiadzie

Jednocześnie Miley Cyrus zaznaczyła, że nie dopuszcza, aby złe czasy i wydarzenia w jej życiu, sprawiły, że osłabnie. – Nie spędzałam wiele czasu na płaczu i to nie dlatego, że jestem oschła lub dlatego, że starałam się nie czuć, ale tylko dlatego, że mam świadomość, że to nie mogło się zmienić – powiedziała artystka. Miley Cyrus podkreśliła także, że w trudnych chwilach swojego życia próbowała wciąż być aktywna i kontrolować, to co jest w jej zasięgu – W przeciwnym razie będziesz się czuć jak w pułapce – podsumowała.

