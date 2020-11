Ostre słowa Edyty Pazury. „My nie chorujemy, dzieci są zawsze zdrowe, manna leci nam z nieba”

Jak poinformowała Pazura, na wykładzie padło pytanie: „Czy paparazzi mogą zrobić celebrycie zdjecie?” . Wyjaśniła, że zamiast odpowiedzi „tak” lub „nie” padła odpowiedź, że „i tak 90 proc. zdjęć to ustawki” . Podkreśliła, że wie po własnych doświadczeniach, że złota zasada to: „nie wiesz, nie odzywaj się” . „Rzucanie liczbami i opowieściami z dupy oraz podawanie ich kolejnym 40 osobom, nie przystoi nawet samej Królowej Elżbiecie. W dobie Social Mediów, nie wiem czy w ogóle istnieją takie »dziwne praktyki« jak »ustawki«” – podkreśliła.

„My nie chorujemy, nie pijemy wódki, manna leci nam z nieba”

Dalej ironicznie napisała: „Zapomniałam jednak, że przecież my nie chorujemy, nie pijemy wódki, manna leci nam z nieba, dzieci są zawsze zdrowe, a dopiero po wschodzie słońca, przybieram postać człowieka. Nic nie robię cały dzień i jak to wykładowca powiedział: »Żony znanych tylko ogrzewają się w ich blasku«. O matko… Ile razy jeszcze to usłyszę: »Ma bogatego Męża, to jest chudsza«, »Ma znanego Męża, to pewnie nic nie robi« Oczywiście… Jak to moja przyjaciółka kiedyś powiedziała: »Podziwiam Cię. Nie dość, że zapierdzielasz z trójką dzieci na głowie, to i tak wszyscy myślą, że sr*** diamentami«” .

Na koniec Edyta Pazura żartobliwie dodała, że „dzisiaj będzie straszyć o północy” .

Co myślicie o tych słowach Pazury? Dajcie nam znać w komentarzach.

Czytaj też:

Aktor znany z serialu „Synowie Anarchii” miał koronawirusa. Teraz znów jest chory