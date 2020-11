8 nowych produkcji Netfliksa, które warto zobaczyć. Lista ze zwiastunami

„Gambit królowej” – 23 października

Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. „Gambit królowej” to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



„The Crown”, sezon 4 – 15 listopada

Lata 70. XX wieku zbliżają się ku końcowi. Królowa Elżbieta (Olivia Colman) i pozostali członkowie jej rodziny próbują znaleźć odpowiednią kandydatkę na pannę młodą dla księcia Karola (Josh O'Connor), który mimo ukończenia 30 lat nadal pozostaje kawalerem. Sprawa jest najwyższej wagi — chodzi o zabezpieczenie linii sukcesji do tronu. Z kolei Brytyjczycy zaczynają odczuwać skutki kontrowersyjnej polityki prowadzonej przez Margaret Thatcher (Gillian Anderson). Chłodne stosunki między królową a pierwszą kobietą premierem w historii kraju stają się jeszcze bardziej napięte, gdy Thatcher wciąga monarchię w wojnę o Falklandy-Malwiny, wywołując tym samym tarcia we Wspólnocie Narodów. Karol wdaje się w bajkowy romans z młodą lady Dianą Spencer (Emma Corrin), co pokrzepia serca zmęczonych trudami życia Brytyjczyków. Tymczasem za pałacowymi bramami zaczynają się ujawniać coraz większe podziały.



„Dash i Lily” – 10 listopada

Porwani przez wir świątecznego romansu cyniczny Dash i optymistyczna Lily wymieniają się liścikami schowanymi w książce, którą ukrywają w różnych zakątkach Nowego Jorku.



„Carmel: Kto zabił Marię Martę?” – 5 listopada

Martwa kobieta w wannie, kałuża krwi obok. Mąż ofiary twierdzi, że to wypadek, ale z sekcji zwłok wynika coś innego. Oglądaj bez ograniczeń.



„Dolly Parton: Cudownych Świąt” – 22 listopada

Świąteczne życzenia więzną w gardle, gdy pozbawiona uczuć kobieta próbuje sprzedać swoje rodzinne miasto. Czy muzyka, magia i wspomnienia skłonią ją do zmiany decyzji?



„Elegia dla bidoków” – 24 listopada

Student wydziału prawa na Yale wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie mierzy się z historią rodziny, lokalnymi wartościami i amerykańskim snem.



„Czwarty proces” – 11 listopada

W 1993 roku został oskarżony o zabicie policjanta z Bostonu. Teraz Sean K. Ellis próbuje udowodnić swoją niewinność, ujawniając korupcję w policji i rasizm systemowy.



„The Liberator” – 11 listopada

Podczas inwazji aliantów na Włochy żołnierzami na pierwszej linii frontu targają sprzeczne emocje. Serial na podstawie prawdziwych wydarzeń II Wojny Światowej.

