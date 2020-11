Diplo kupił dom w Malibu za 13,2 mln dolarów. Tak będzie mieszkał znany DJ

Możecie kojarzyć ten dom, ponieważ wcześniej mieszkał w nim Kid Rock, który kupił posiadłość za 11,6 mln dolarów w 2006 roku. W 2013 doku muzyk starał się sprzedać nieruchomość – najpierw za 13,5 mln dolarów, jednak gdy nie udało się zwabić żadnego nabywcy, obniżył cenę do 9,5 mln dolarów. Po 4 latach od czasu wystawienia posiadłości na sprzedaż nabył ją biznesmen z Beverly Hills Ryan Somers. To właśnie on teraz sprzedał posiadłość Diplo z 4 mln dolarów zysku.

Dom zbudowany został w 2002 roku. Ma siedem sypialni i pięć i pół łazienek. W galerii możecie obejrzeć zdjęcia tej posiadłości.

