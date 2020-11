Halina Mlynkova o trudnym porodzie. „To było coś strasznego”

43-letnia piosenkarka przyznała, że syn był planowanym dzieckiem (Mlynkova była wtedy żoną Łukasza Nowickiego), jednak i tak pojawiło się lekkie niedowierzanie. Przyznała, że potęgowało to zamieszanie „Brathankowo-koncertowo-sceniczne” .

Niestety, jak przyznała Mlynkova, jej poród to było „coś strasznego” . – Mieliśmy dużo szczęścia, uratowała nas współczesna medycyna. Gdyby nie lekarze, myślę, że nas by nie było… Piotrek dzień przed porodem owinął się pępowiną, musiał to zrobić w nocy; nie wiem, jak to wykonał. Skończyło się ratowaniem życia jego i mojego. To była bardzo trudna sytuacja – wyjaśniła.

„I co słyszałam? Leniwa matka”

Przyznała, że nie było też łatwo po porodzie, ponieważ jej syn nie spał, ponieważ cały czas źle się czuł z powodu niezdiagnozowanej wówczas alergii pokarmowej. – W końcu sama zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest problem z moim mlekiem. Mówiłam lekarzom: Dajcie mi sztuczne mleko. I co słyszałam? Leniwa matka. Takie były ich reakcje: Leniwa pierworódka. Ale wreszcie trafiliśmy na bardzo fajnych, kompetentnych specjalistów, którzy posłuchali mojego głosu i trochę się poprawiło. Ale wcześniej moja rzeczywistość wyglądała tak, że Piotrek miał permanentną kolkę. On zasypiał ze zmęczenia, z płaczu na 15 minut, a potem się budził i znowu płakał. 24 godziny na rękach, cały czas płacz, tylko płacz… – przyznała.

Cały wywiad dostępny jest na stronie internetowej Anny Lewandowskiej „Baby by Ann” .

