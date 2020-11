„Gambit królowej”. Dorociński doceniony przez samego Davida Beckhama! Aktor jest zachwycony

David Beckham, legendarny angielski piłkarz, wstawił na swoje InstaStory zdjęcie, z którego można wywnioskować, że ogląda serial "Gambit królowej". Co ciekawe na fotografii znalazł się polski aktor Marcin Dorociński, który gra w popularnej produkcji.

„Bend it like Beckham! (pol. Podkręć jak Beckham) Davidowi też się podoba” – napisał Dorociński, publikując na swoim Instagramie screenshot z InstaStory piłkarza. Zamieszczony post polubiło już ponad 16 tys. fanów aktora, którzy gratulują mu „wylądowania” na profilach w mediach społecznościowych Beckhama.

instagram

O czym jest serial „Gambit królowej” ?

Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. „Gambit królowej” to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.

QUIZ:

„Gambit królowej”. Quiz z bohaterów serialu. Jak dobrze ich znasz?Czytaj też:

Netflix zaprezentował zwiastun filmu „Mosul”. Jak wyglądała walka z ISIS?