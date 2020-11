Natalia Siwiec poleciała na wakacje do Meksyku. Radzi jak „wykorzystać” zamieszanie w związku z pandemią

Na Instagramie obserwuje Natalię Siwiec ponad 1,3 mln ludzi. Każdy z nich mógł ostatnio wysłuchać, w jaki sposób celebrytce udało się opuścić Polskę, mimo szeregu obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. Fotomodelka wyjechała z rodziną do meksykańskiego Tulum, położonego na półwyspie Jukatan.

– Nasz kraj nie jest zamknięty, lotniska są otwarte, więc nie ma problemu, żeby polecieć sobie do Niemiec czy do Szwajcarii i stamtąd polecieć w jakieś inne miejsce. My polecieliśmy do Szwajcarii, było mnóstwo kierunków – mówiła za pośrednictwem InstaStory. – Przy tych przepisach nikt naprawdę nie wie, jak to ma wyglądać, więc my to wykorzystujemy – stwierdziła dalej.

Dodała także, że nie jest dla niej ważne, jaka jest pogoda, a to, że „jest z daleka od złych wibracji” i „przeszywającej złej energii” .

