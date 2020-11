Fani horrorów będą zachwyceni. Znamy datę premiery nowego filmu Jordana Peele'a

„Jordan Peele napisze scenariusz, wyreżyseruje i wyprodukuje film, który trzymany jest w tajemnicy” – podaje „The Hollywood Reporter” . Wiadomość ta z pewnością ucieszy fanów horrorów tego reżysera, szczególnie, że sam nie zapowiadał nowej produkcji.

Co ciekawe, nie wiemy nic na temat samego filmu, jednak znamy jego... datę premiery. Według "THR" ma on trafić do kin 22 lipca 2022 roku pod szyldem wytwórni Universal.

Pierwsze spekulacje mówią o tym, że może to być kontynuacja hitu „To my” („Us”), który zarobił na całym świecie 255 mln dolarów. Film poprzedziła produkcja „Uciekaj!” ( „Get Out” ), która okazała się ogromnym sukcesem, przynosząc 176 mln dolarów zysku w samej Ameryce Północnej, przy budżecie 5 mln dolarów.

