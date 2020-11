Transpłciowe dzieci w nowym dokumencie HBO. Jest zwiastun i data premiery „Transhood”

Film dokumentalny HBO „Transhood”, do którego zdjęcia były realizowane przez pięć lat w Kansas City, jest kroniką życia czworga transpłciowych młodych ludzi oraz ich rodzin. Kamera towarzyszy czwórce bohaterów przez wiele lat (w chwili rozpoczęcia zdjęć są oni w wieku 4, 7, 12 i 15 lat), dokumentując ich indywidualne doświadczenia. Wszyscy z nich definiują na nowo pojęcie „dojrzewania" i opowiadają, w jaki sposób ekspresja płciowa zmienia obecnie amerykańską rodzinę. Film, który poruszy widzów i skłoni ich do refleksji, pokazuje problemy, z jakimi stykają się na co dzień rodzice oraz ich dzieci, bo ich złożona tożsamość jest źródłem wielu wyzwań i przemian, które kształtują ich osobowość.

Bohaterowie dokumentu

Wyreżyserowany przez Sharon Liese obraz, przedstawia prawdziwe i bardzo różne historie czterech odważnych rodzin. Każda z nich ma inne doświadczenia, ale wszystkie szczerze opowiadają o niezwykłej wytrwałości swoich dzieci, które są często odrzucane przez rówieśników, nie akceptują własnego ciała i stają się coraz częściej celem politycznej nagonki na społeczność LGBTQ+. Bohaterowie dokumentu przechodzą przez trudny okres dorastania, a ich rodzice otwierają się przed kamerą, aby opowiedzieć o swoich problemach, chwilach niepewności i zwątpienia oraz popełnianych błędach.

Zdjęcia do dokumentu kręcono w latach 2014-2019 w konserwatywnym i bardzo religijnym Kansas City, gdzie mieszkają bohaterowie. Ich rodzice nie tylko mierzą się z problemami wychowawczymi, ale często napotykają na opór dalszej rodziny.

Bohaterami nakręconego w konwencji cinéma-vérité dokumentu Transhood są:

, którego poznajemy, gdy ma 12 lat. Na przestrzeni lat obserwujemy proces jego fizycznego i emocjonalnego dorastania oraz bolesne doświadczenia związane z odrzuceniem przez rówieśników. Jay zaczyna przyjmować hormonalne blokery i choć może liczyć na pełne wsparcie swojej matki, często spiera się z nią, czy powinien informować swoje otoczenie o zachodzących w nim zmianach. Avery , która na początku filmu ma 7 lat, bardzo chce zmienić świat, by pomóc innym trans-dzieciom. Mając wsparcie rodziców, staje się ich rzeczniczką, a jej zdjęcie trafia na okładkę poświęconego problemom płci wydania specjalnego magazynu National Geographic. Z czasem Avery staje się osobą publiczną i otwarcie prezentuje swoje poglądy, ale sama decyduje się na inne rozwiązanie.

, którą poznajemy, kiedy ma 15 lat, zabiera swoją rodzinę i przyjaciela w niezwykłą emocjonalną podróż, podczas której wyjawia im, że dorastanie zaczyna jej coraz bardziej ciążyć. Leena przeżywa pierwsze miłosne rozczarowanie i ciężko pracuje, żeby zostać modelką. W wielu 19 lat chce poddać się operacji uzgodnienia płci. Phoenix mówi o sobie „dziewczynko-chłopiec". W wieku 4 lat i później czuje się dziewczynką, ale mając 7 lat w końcu identyfikuje się jako chłopiec. Płynność tożsamości płciowej Phoenixa ma wpływ na całą rodzinę. Jego rodzice Molly i Zach przeżywają kryzys małżeński i każde z nich ma inny pomysł na wychowanie Phoenixa.

Twórcy dokumentu zaprosili przed kamerę dziecięcą endokrynolog dr Jill Jacobson, lekarkę chirurgii przeprowadzającą zabiegi uzgodnienia płci dr Marcię Bowers oraz innych lekarzy.

Premiera dokumentu

Premiera filmu dokumentalnego HBO „Transhood” odbędzie się 13 listopada w HBO GO. Emisja na antenie HBO zaplanowana została na 10 grudnia.

