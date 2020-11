Martyna Wojciechowska pozuje topless. Chce nakłonić kobiety do samoakceptacji

Martyna Wojciechowska wielokrotnie zabierała głos w ważnych sprawach dotyczących kobiet. Podróżniczka wsparła Strajk Kobiet wspominając o Islandii, która w jej opinii jest jednym z najlepszych na świecie miejsc do życia dla kobiet. Tym razem podróżniczka pojawiła się topless w sesji zdjęciowej dla magazynu „Viva”. W ten sposób chciała nakłonić do samoakceptacji własnego ciała.

„Moje ciało pozwoliło mi robić rzeczy niezwykłe. Jestem mu za to wdzięczna, choć nie zawsze traktowałam je dobrze. Wykorzystywałam je do swoich celów, oczekiwałam, że zawsze będzie mnie słuchało. Każda z moich blizn przypomina mi, że wygląd to coś bardzo ulotnego” – podkreśliła podróżniczka na Instagramie.

instagram

Fundacja Wojciechowskiej rusza z akcją dla kobiet



Gwiazda TVN dodała, że jej fundacja UNAWEZA zainicjowała akcję pod hasłem „I AM ENOUGH”, czyli „Jestem wystarczająca”. „Chciałabym, żeby miała szeroki wymiar. Szerszy niż tylko uroda. Dziewczyny, nie pozwólcie, żeby wygląd definiował waszą wartość! Każda z nas jest wystarczająca. Pora w to w końcu uwierzyć” – zaapelowała.

Martyna Wojciechowska wyznała, że przez całe życie była krytykowana przez mężczyzn tylko dlatego, że miała nietypowe pasje, które chciała realizować. – Nie raz usłyszałam o tym, co wypada kobiecie, ale ani myślałam się do tego stosować. Zamiast oceniać, warto się wspierać – podkreśliła.

Czytaj też:

Wojciechowska odwiedziła Austrię i spotkała się z wyjątkową kobietą. Zobacz niesamowite zdjęcia!