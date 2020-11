The Jackal współtwórcami nowego, włoskiego serialu Netfliksa. O czym będzie „Generation 56K”?

Wiadomo, że serial będzie liczył osiem odcinków i powstanie we współpracy z The Jackal – jednymi z najbardziej znanych YouTuberów we Włoszech. Nakręcili oni już kilak filmów i współpracowali z publicznym nadawcą RAI.

Serial „Generation 56K” ma opowiadać o grupie nastolatków, którzy zostali „przytłoczeni pojawieniem się internetu u progu dojrzewania” . Produkcja skupia się na dwóch głównych bohaterach – Danielu i Matyldzie, którzy znają się od dzieciństwa, a których, już jako dorosłych połączyła miłość. „Wszystkie odcinki serialu pokażą dwie linie czasowe, dwa punkty widzenia tej samej historii o miłości i przyjaźni, która rozpoczęła się w 1998 roku i trwa do dziś” – podaje Netflix.

Tytuł odnosi się do modemów 56K z drugiej dekady XXI wieku. Pierwsze cztery odcinki ma wyreżyserować Francesco Ebbasty z The Jackal, a pozostałe Alessio Maria Federici.

