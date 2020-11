„Ignorantka”. Magda Gessler ostro skrytykowała Edytę Górniak. Piosenkarka: Uwielbiam twoje kotlety

Kontrowersyjne słowa Edyty Górniak, które odbiły się szerokim echem w całym kraju, miały paść podczas prawie trzygodzinnej relacji na żywo, prowadzonej przez 47-latkę na Instagramie. Obecnie piosenkarka zmieniła status swojego profilu na „prywatny” , dlatego dostęp do nagrania jest ograniczony. Widzieli go jednak zapewne w całości ci, którzy masowo w sieci opowiadają na jej „teorie” . Najczęściej znani – tak jak poseł PiS Jerzy Polaczek, były szef GIS Marek Posobkiewicz, Dominika Tajner czy Piotr Bałtroczyk – odnoszą się do informacji, jakoby Górniak stwierdziła, że w szpitalach nie leżą chorzy, a statyści.

Ignorantka

Teraz swoje zdanie na temat słów Górniak wyraziła na Instagramie znana restauratorka Magda Gessler. Prowadząca program „Kuchenne rewolucje” dodała zdjęcie znanej piosenkarki i napisała: „Fałszujesz koleżanko!” . Dodała także hasztagi takie jak „polska piosenkarka” i „ignorantka” .

Górniak odpowiada

Co ciekawe, na wpis ten odpowiedziała sama Górniak, pisząc: „Poćwiczę zatem. Uwielbiam Twoje kotlety. Są mega” . Później dodała także na swoim InstaStory wpis, w którym komentuje słowa Gessler. Jego zdjęcie opublikował portal Plejada.pl. „Oops... słowa wagi ciężkiej. Warto Magdaleno oprzeć swoje wrażenia o prawdziwość wypowiedzi, nie o ich skróty lub złośliwe interpretacje. Nie powinien być to zbyt duży wysiłek dla osoby inteligentnyj. Serdeczne ukłony” (pis. oryginalna) – napisała.

„Nie ma szacunku do powagi sytuacji”

Gessler następnie odpowiedziała na słowa Górniak w komentarzach pod swoim postem. „Proszę nie traktować tego jak hejt! Takie opinie celebrytów zagrażają nam wszystkim. Brak szacunku dla chorych na COVID i personelu medycznego jest nieludzki i głupi” – napisała. „Straciła poczucie rzeczywistości. Nie ma szacunku do powagi sytuacji na świecie i w Polsce... do służby medycznej” – dodała później.

Co powiedziała Górniak?

Części wypowiedzi Edyty Górniak znaleźć można w serwisie YouTube oraz na Twitterze. Piosenkarka podczas relacji na żywo zapewniła, że nie ma zamiaru szczepić się przeciwko koronawirusowi. Pytana o to, czy pojawi się ponownie jako jurorka w programie „The Voice of Poland” stwierdziła, że wszystko zależy od tego, jak za kilka miesięcy będzie wyglądała sytuacja na świecie i poleciła, że w ramach utrzymania się w dobrej formie należy jeść oregano i łykać witaminę D.

Bill Gates i depopulacja świata

Piosenkarka mówiła także o Billu Gatesie stwierdzając, że w jednym z publicznych wystąpień miał zapowiedzieć „depopulację świata” . – Pamiętajcie, że pan Gates zrobił jakiś czas temu takie konferencje, które są dostępne na YouTube, że on uważa, że Ziemia nie udźwignie takiej ilości ludzi i że musi się dokonać depopulacja no i stąd szczepienia. Nie wiem dlaczego ludzie nie kojarzą tych wątków, bo przecież to jest proste. Jeżeli ktoś, kto chce narzucić szczepienia mówi, że jest za dużo ludzi na Ziemi, bo myśli, że jest mądrzejszy od Ziemi. Być może ta selekcja polega na tym, że mają pozostać najsilniejsze jednostki, a te, które nie są już jednostkami potencjalnie konsumpcyjnymi, tak jak nasi dziadkowie, nie będą już wydawać pieniędzy – stwierdziła.

„Szatan ma ucztę, zostaną same cyborgi”

Górniak dodała, że w obecnych czasach „szatan ma ucztę” , dlatego „jeżeli człowiek nie przypomni sobie, kim jest Bóg, to przestanie istnieć” . – Zostaną same cyborgi. Więc proszę was o to: nie rozglądajcie się na to, co się dzieje dookoła, bo w głowie i w sercu jest niezwykły, przepiękny świat. Pan Bóg świadomie dozwolił tego, co się dzieje, bo tak mocno ludzie odwrócili się od duchowości, tak się jej wstydzą, nie rozpoznają, wyrzekli się jej. To, że szatan doszedł do głosu tak mocno na świecie, to jeśli ludzie teraz nie zwrócą się do Boga, to być może nie będą już mieli takiej szansy. Nie wiem… Bóg jest miłością – podkreśliła.

„To, co zrobili, miało tak zadziałać”

Piosenkarka stwierdziła też, że „być może tylko »my«, »normalni ludzie« możemy uratować Ziemię” . – To, co zrobili, miało tak zadziałać, czyli odebrać duszy poczucie bezpieczeństwa, wtedy ciało tej duszy, choruje – mówiła Górniak. – Świata, który znaliśmy, już nie ma. On już nie istnieje, nie wróci. Mnie się dużo rzeczy w tamtym świecie nie podobało. Mnóstwo rzeczy. (…) Głupi kawałek plastiku podzielił ludzi. Staliśmy się sobie obcy (...) W maseczkach wdychamy własne spaliny – słyszymy dalej.

– Jest zagrożenie rozleniwienia. Uczcie się tego, czego chcecie. Tego wam nic nie zabroni, to wasza wolność osobista, którą jeszcze mamy – apelowała do fanów. – Siedzi sobie paru gdzieś tam. Jakby tutaj skłócić ludzi? Najlepiej, jak odwrócą się ku sobie. Życie, aborcja w Polsce. W Ameryce naciśnijmy guzik „rasizm” (...) Są na świecie czerwone i czarne mrówki. Jak się da te mrówki do słoika, one wędrują swoimi ścieżkami. Jak potrząśnie ktoś tym słojem, te mrówki zaczynają się zabijać – prezentowała swoje poglądy Górniak. – Nie potrafię rozwiązać tych problemów, ale spróbuję się wyciszyć i całym serce prosić Boga, żeby nas ocalił. Ja nie wiem, czy ludzkość jest sama w stanie się ocalić. Tylko energia niebiańska może nas ocalić. Jesteśmy świadkami największego przeobrażenia i rozpadu świata. Każdy z nas gdzieś zgubił prawdę – stwierdziła.

