Już dziś premiera „Doliny Łez”. Wstrząsający miniserial oparty na prawdziwych wydarzeniach

O czym jest serial „Dolina Łez”?

„Dolina Łez” to wstrząsający miniserial oparty na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w 1973 roku, kiedy wybuchła wojna Jom Kippur. Państwa arabskie pod wodzą Egiptu i Syrii rozpoczęły wtedy niespodziewaną inwazję na Izrael. Serial, którego punktem kulminacyjnym jest ostatnia w konflikcie bitwa, to zapis losów młodych żołnierzy biorących udział w wojnie. Jak się później okazuje, rozlewu krwi można było uniknąć, gdyby przywódcy, którym żołnierze ślepo zawierzyli, podjęli inne decyzje. Dolina Łez to serial, który porusza uniwersalne tematy, takie jak bohaterstwo i poświęcenie, będące motywem czterech niezwykłych i połączonych ze sobą historii. Ich bohaterami są: ekstrawagancki gwiazdor telewizyjny szukający syna - młodego rekruta, z którym stracił kontakt; dowódca oraz analityk wywiadu wojskowego, którego ten pierwszy poznał niedawno; czołgista, który reprezentuje izraelski odłam ruchu Czarnych Panter i walczy o sprawiedliwości społeczną, oraz oficerka, która odmawia opuszczenia pola bitwy, postępując tym samym wbrew rozkazom swojego dowództwa.

Zdjęcia do serialu zostały nakręcone w miejscach, w których odbywały się działania wojenne. Kameralne portrety bohaterów oddają napięcie, niepokój, nastroje społeczne towarzyszące działaniom wojennym oraz bezprecedensowe konsekwencje nieoczekiwanego zwycięstwa.

Obsada i twórcy

W rolach głównych w serialu „Dolina Łez” występują Lior Ashkenazi (miniserial HBO „Nasi chłopcy”), Aviv Alush („Chata”), Lee Biran, Shahar Taboch, Joy Rieger („Niewinni”), Ofer Hayoun („Kraina małych ludzi”), Imri Biton (serial „Just for Today”) i Maor Schwitzer („Shtisel”).

Pomysłodawcami i autorami scenariusza są Ron Leshem, Amit Cohen, Yaron Zilberman i Daniel Amse. Za reżyserię odpowiada Yaron Zilberman. Obowiązku producentów wykonawczych pełnili: Sharon Harel-Cohen, Maya Amsellem, Moshe Edery, Ron Leshem, Amit Cohen, Amir Ganor oraz Eldad Koblentz. Dolina Łez jest produkcją HBO Max, którą zrealizowały spółki WestEnd Films, United King i Endemol Israel.

Data premiery serialu „Dolina Łez”

Premiera serialu „Dolina Łez” („Valley of Tears”) zaplanowana została na dzisiaj, tj. 12 listopada w HBO GO. Pierwsze dwa odcinki produkcji już są dostępne w serwisie. Premiera kolejnych odcinków odbywać się będzie co tydzień, w czwartki, po dwa odcinki. Serial liczy 10 odcinków.

