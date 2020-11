Agata Młynarska szczerze o Dziwiszu i kościele. „Przerażająca jest zgnilizna tej instytucji”

Na początku swojego wpisu na Instagramie, który opatrzyła dwoma fotografiami – jedną z materiału Gutowskiego, drugą z wywiadu Piotra Kraśki z kardynałem Stanisławem Dziwiszem, Młynarska zwraca uwagę na to, że ludzie zdają sobie sprawy, z tego, co się może dziać, jednak „za każdym razem jest to porażające” . Podkreśla, że jest pod wrażeniem pracy dziennikarskiej Kraśki i Gutowskiego.

„Dno moralne”

„Przerażająca jest postawa głównego bohatera stojącego ponad każdym prawem, nawet bożym. Przerażające jest dno moralne przyodzianego w strojne szaty kościelnej władzy człowieka, który ucieka przed prawdą i sprawiedliwością. Przerażająca jest zgnilizna tej instytucji, która kryje się wzajemnie i czuje się świetnie w swoich szeregach” – pisze dziennikarka.

Wielka próba dla wierzących

Dalej Młynarska podkreśla, że jest to „wielka próba” dla osób wierzących w „konfrontacji z kościołem” . „Nie dziwne, że pustoszeją. Nie dziwne, że napawają obrzydzeniem i wstrętem. Piotr Kraśko w rozmowie z kardynałem Dziwiszem z 19 października i Marcin Gutowski zrobili ważną dziennikarską robotę. Reszta należy do nas..”. – stwierdza na koniec.

instagram

