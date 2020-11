Hugh Grant miał koronawirusa. Opowiedział o nietypowych objawach

Hugh Grant za pośrednictwem połączenia internetowego był gościem amerykańskiego programu „The Late Show with Stephen Colbert” . Ujawnił, że zakaził się koronawirusem już w lutym 2020 roku. – Moja żona i ja mieliśmy to w zimie. Mam przeciwciała, jestem z nich raczej dumny, więc mam nadzieję, że już nie będę chory – nie sądzę – podkreślił, dodając, że test na przeciwciała miał miesiąc temu. – Nadal mam te przeciwciała, dlatego wiem, że to było to – dodał.

Jakie objawy miał Hugh Grant?

Grant, który ma troje dzieci ze szwedzką producentką telewizyjną Anną Eberstein przyznał, że zaczęło się od „bardzo dziwnych objawów” . – Ciągle okropnie się pociłem – powiedział. – To było jak ponczo potu – naprawdę krępująca sytuacja. Później moje gałki oczne zrobiły się jakieś trzy rozmiary większe i miałem uczucie, jakby na mojej piersi siedział jakiś ogromny mężczyzna – Harvey Weinstein lub ktoś taki – żartował. – Pewnego dnia szedłem ulica i zdałem sobie sprawę z tego, że nic nie czuje. Wtedy ludzie już mówili o tym jako o objawie (koronawirusa – red.) – wyjaśnił. Jak mówił aktor, zaczął wąchać kwiaty, które mijał i nic nie czuł, potem przeszedł nawet do pojemników na śmieci i nadal nic. – W końcu wróciłem do domu i spryskałem twarz Chanel nr 5 mojej żony. I nadal nic nie czułem, ale oślepłem – żartował dalej.

Aktor przyznał, że podczas kwarantanny głównie bawił się ze swoimi dziećmi lalkami Barbie. – Na początku chciałem być po prostu miły, ale potem zdałem sobie sprawę z tego, że gdy moje dzieci już śpią, ja nadal bawię się Barbie – mówił.

Czytaj też:

„Fantastyczne zwierzęta 3”. Mads Mikkelsen zastąpi Johnny'ego Deppa?