„365 dni”. Anna-Maria Sieklucka na okładce magazynu „High On Persona”. „Jestem niezmiernie szczęśliwa”

„Ukochani. Jestem niezmiernie szczęśliwa mogąc powiedzieć, że to oficjalne – okładkowy wywiad jest dostępny od dziś” – napisała aktorka na Instagramie, publikując zdjęcia.

A jak zareklamowali wywiad sami wydawcy magazynu „High On Persona” ? „»Teatr to moje życie i jako aktorka czuje się najbardziej spełniona« – mówi Anna-Maria Sieklucka w ekskluzywnym wywiadzie” – czytamy. „Anna-Maria osiąga ogromny sukces – jej film »365 dni«, który w czerwcu został dodany na Netflix, nadal znajduje się w pierwszej dziesiątce najczęściej oglądanych produkcji na całym świecie” – piszą.

„365 dni” – o czym jest?

Książka to debiut literacki Blanki Lipińskiej. Opowiada historię Laury, która wraz ze swoim chłopakiem i dwójką przyjaciół wyjeżdża na wakacje. Drugiego dnia pobytu dziewczyna zostaje porwana przez głowę sycylijskiej mafii, przystojnego, Massimo. Mężczyzna kilka lat wcześniej padł ofiarą zamachu i przeżył śmierć kliniczną, podczas której zobaczył właśnie Laurę. Gdy przywrócono go do życia, obiecał sobie, że ją odnajdzie.

Książka była reklamowana jako połączenie „Ojca chrzestnego” i „50 twarzy Greya”. Profesjonalni recenzenci oraz czytelnicy nie zostawili na niej suchej nitki podkreślając, że fabuła powieści jest banalna, a język, jakim posługuje się Lipińska, delikatnie mówiąc nie należy do najbardziej literackich. Na rynek trafiły już dwie kolejne części przygód Laury i Massima – „Ten dzień” oraz „Kolejne 365 dni”.

Film „365 dni” oglądać można w serwisie Netflix.

