Koronawirus. Artur Barciś przekazał nowe informacje na temat swojego stanu zdrowia

Aktor 6 listopada przekazał w zamieszczonym na YouTube wierszu „Obcy” , że jest chory na koronawirusa. Opisał również swoje objawy. „Nie, nie ma na niego lekarstw. Zmierzysz się z nim samodzielnie. Kaszel od rana do nocy, potem od nocy do rana, będziesz się zwijał z niemocy, osłabniesz od niewyspania. Gorączka cię mokrym kocem rozbije na tysiąc drgawek, a suchy kaszel jak z procy odbierze wiarę w poprawę. Mdłości, ból mięśni i głowy, nogi i ręce jak z waty. Obcy się wybrał na łowy i wali do ciebie z armaty. I będzie się bawił długo, nie licz, że cię porzuci. Dziś ty jesteś jego sługą, masz tańczyć, jak ci zanuci. Więc będziesz robił, co każe” – mówił w przejmującym nagraniu.

„Czeka mnie jeszcze pocovidowa rehabilitacja”

W środę 11 listopada aktor, znany między innymi z roli Tadeusza Norka w popularnym serialu „Miodowe lata” przekazał, że wynik jego najnowszego testu na koronawirusa, okazał się negatywny. „Wszystkim, którzy się o mnie martwili i wspierali mnie w chorobie spieszę donieść, że wynik najnowszego testu jest negatywny. Teraz czeka mnie jeszcze pocovidowa rehabilitacja, ale powoli wracam do zdrowia. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za wsparcie” – napisał na Facebooku, dzieląc się także swoim zdjęciem.

