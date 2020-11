David Fincher podpisał 4-letnią umowę na wyłączność z Netfliksem. Zdradził, nad czym będzie pracował

Reżyser potwierdził tę informację w rozmowie z francuskim magazynem „Premiere” , w którym powiedział, że jest to „umowa na wyłączność” . Żartował, że to, co będzie produkował dalej, zależało będzie od filmu „Mank” , którego premiera zaplanowana jest na Netfliksie na 4 grudnia.

– W zależności od tego, jak zostanie przyjęty „Mank”, albo pójdę spotkać się z nimi (przedstawicielami Netfliksa – red.) nieśmiało pytając, co mogę zrobić w ramach odkupienia, albo przyjmę postawę aroganckiego dupka, który będzie wymagał kręcenia czarno-białych filmów – żartował Fincher. – Nie, jestem tutaj, aby dostarczać im „kontent” , cokolwiek to znaczy i prawdopodobnie po to, aby przyciągnąć widzów w ramach mojej małej strefy wpływów – mówił skromnie reżyser.

Fincher ma długą historię współpracy z Netfliksem. Był między innymi producentem wykonawczym i reżyserem dwóch pierwszych odcinków serialu „House of Cards” . Wyreżyserował także kilka odcinków „Mindhuntera” i producentem wykonawczym antologii „Love, Death & Robots” . Reżyser podkreślił w wywiadzie, że chce wykorzystać umowę z Netfliksem do wypróbowania różnych rzeczy, „jak malunki Picassa” .

