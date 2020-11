Ryan Gosling obchodzi 40. urodziny. Lista najlepszych filmów z aktorem

Ryan Gosling urodził się 12 listopada 1980 w London w Kanadzie. Jak przyznawał w wielu wywiadach, jego marzenie o aktorstwie zaczęło się po obejrzeniu filmu „Rambo - Pierwsza krew” . Już jako młody człowiek Gosling występował na scenie. Występował m.in. z Christiną Aguilerą i Keri Russell w „Klubie Myszki Mickey” , produkowanym przez Disney Channel. Potem grał także w telewizyjnych produkcjach, w tym „Drodze do Avonlea” . Przełomem w jego karierze okazała się rola Herkulesa w serialu „Młody Herkules” . Potem kolejnym kamieniem milowym został film „Fanatyk” , a następnie „Śmietelna wyliczanka” . W 2007 roku Gosling nominowany był do Oscara za film „Szkolny chwyt” . Dziesięć lat później otrzymał kolejną nominację za „La La Land” . Od 2011 roku jest związany z Evą Mendes, również aktorką. Wspólnie mają dwie córki.

Najlepsze filmy Ryana Goslinga

13. „Drugie oblicze”

Kiedy nieposiadający absolutnie nic Luke dowiaduje się, że ma syna, robi wszystko, by zyskać rodzinę. Jego decyzje zmieniają życie wielu osób.



12. „Kocha, lubi, szanuje”

Idealne życie Cala Weavera rozpada się, gdy dowiaduje się, że żona go zdradza. Po kilkudziesięciu latach znowu umawia się na randki. Pomaga mu w tym młody Jacob.



11. „Miłość Larsa”

Samotny Lars postanawia w końcu znaleźć sobie partnerkę. Rodzinę szokuje wieść, że jest nią plastikowy manekin.



10. „Fanatyk”



Podczas rozważań nad Torą student żydowskiej uczelni dochodzi do wniosku, że Bóg jest okrutny. Chłopak staje się antysemitą i dołącza do skinheadów.



9. „Idy marcowe”



Stephen Meyers pracuje przy kampanii wyborczej kandydata na prezydenta USA. Jego myśli, bardziej niż interesy klienta, zaprząta własna kariera.



8. „Pierwszy człowiek”



Fragment życia astronauty Neila Armstronga i jego legendarnej misji kosmicznej, dzięki której jako pierwszy człowiek stanął na Księżycu.



7. „Blue Valentine”



Historia pełnego wzlotów i upadków małżeństwa, które próbuje wskrzesić dawne uczucia.



6. „The Big Short”



W 2008 roku światowe rynki finansowe i bankowe dopadł kryzys gospodarczy, na którym wzbogaciła się jedynie garstka ludzi, przewidująca nadchodzącą katastrofę.



5. „Blade Runner 2049”



Oficer policji Los Angeles trafia na ukrywaną przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda, byłego łowcy androidów, który zaginął trzydzieści lat temu.



4. „Szkolny chwyt”



Uzależniony od narkotyków nauczyciel historii nawiązuje przyjaźń z uczennicą.



3. „La La Land”



Los Angeles. Pianista jazzowy zakochuje się w początkującej aktorce.



2. „Nice Guys. Równi goście”



Los Angeles, lata 70. Podczas śledztwa dotyczącego zaginionej aktorki porno para prywatnych detektywów wpada na trop dużego spisku.



1. „Drive”



Bezimienny kierowca postanawia pomóc mężowi swojej sąsiadki w anulowaniu długu u groźnych bandytów.Czytaj też:

„365 dni”. Anna-Maria Sieklucka na okładce magazynu „High On Persona”. „Jestem niezmiernie szczęśliwa”