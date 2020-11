„Gambit królowej”. Będzie 2. sezon serialu Netfliksa? „Byłoby to wspaniałe”

„Gambit królowej” zapowiedziany został jako seria limitowana, a zespół kreatywny sugeruje, że historia się zakończyła, w związku z tym 2. sezon serialu wydaje się mało prawdopodobny.

– Ostatnia scena wydaje się być piękną nutą na zakończenie serialu, wiec nie jestem pewien, czy chcemy kontynuować i odpowiedzieć na to pytanie. Może po prostu pozwolimy widzom użyć swojej wyobraźni w myśleniu o tym, co stanie się dalej – mówił niedawno producent wykonawczy William Horberg.

Nie wszystko stracone?

Mimo słów Horberga, warto pamiętać, że wiele produkcji Netfliksa, zapowiadanych początkowo jako serie limitowane, powracały jednak do kalendarza Netfliksa – głównie z powodu ogromnego zainteresowania i apeli fanów. Z tym z pewnością mamy do czynienia z „Gambitem królowej” , który od czasu premiery nie znika z listy najczęściej oglądanych produkcji na platformie streamingowej. Do tego dochodzą jeszcze obiecujące słowa samej Anyi Taylor-Joy, która wciela się w Beth, główną bohaterkę serialu.

– Jeżeli nauczyłam się czegokolwiek z pracy w tej branży, to nigdy nie mów nigdy. Uwielbiam tę postać i na pewno wróciłabym do niej, gdybym została o to poproszona, ale myślę też, że zostawiliśmy Beth w dobrym miejscu. Myślę, że reszta jej życia również z pewnością będzie niezłą przygodą, ale i poszukiwaniem jakiejś formy spokoju, po prostu bycia szczęśliwą z tego, kim jest – powiedziała aktorka.

Podobną opinię wyraził Harry Melling, który gra Harry'ego Beltika. – Byłoby to wspaniałe, prawda, „Gambit królowej” część 2? Miejsce, w którym skończyliśmy, to miejsce, w którym też kończy się akcja książki. Nie wiem, czy może powstać coś nowego, ale zdarzały się już nie takie rzeczy – stwierdził.

O czym jest serial „Gambit królowej” ?

Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. „Gambit królowej” to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.

QUIZ:

„Gambit królowej”. Quiz z bohaterów serialu. Jak dobrze ich znasz?Czytaj też:

„The Crown” sezon 4. Członkowie obsady uchylają rąbka tajemnicy w specjalnym nagraniu