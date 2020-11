Reboot serialu „Plotkara”. Wszystko, co wiemy o nowej „Gossip Girl”

Oddani fani serialu „Plotkara” z pewnością wyczekują na reboot tej produkcji. Obsada nowej odsłony „Gossip Girl” już wróciła na plan po małej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, a to zaowocowało nowymi zdjęciami – naturalnie – na schodach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Co wiemy o reboocie serii? Zebraliśmy dla was wszystkie najważniejsze informacje.

Rzecznik wytwórni Warner Bros. poinformował, że ekipa zaczęła kręcić serial już w październiku 2020 roku, tj. osiem lat po finale oryginalnej serii, rozpoczętej w 2009 roku. W nowej serii pojawi się też nowe pokolenie bogatych nastolatków ze szkół prywatnych z Upper East Side, którzy muszą odnaleźć swoją drogę w świecie zdominowanym plotkami i mediami społecznościowymi. W lipcu portal Deadline potwierdził, że HBO zamówiło 10 odcinków pierwszego sezonu serialu dla HBO Max. Pierwotnie serial zadebiutować miał już jesienią 2020 roku, jednak plany te pokrzyżowała – jak wiele innych – pandemia koronawirusa. Przewiduje się, że produkcja będzie miała swoją premierę dopiero w 2021 roku. Reboot „Gossip Girl” – obsada Jeżeli tęskniliście za głosem Kristen Bell, wypowiadającym słowa: „Good morning upper east siders, Gossip Girl here” – nie macie powód do zmartwień. Aktorka ponownie będzie narratorką serii, tytułową Plotkarą. Ponadto twórcy Joshua Safran i Josh Schwartz zaangażowali w obsadzie serii: Jordana Alexandera, Eli Brown, Adama Chanlera-Berata, Thomasa Doherty'ego, Johnathana Fernandeza, Tavi Gevinson, Jasona Gotay'a, Emily Alyn Lind, Ean'a Mocka, Zion Moreno, Savannah Lee Smith i Whitney Peak. Zdjęcia całej obsady możecie zobaczyć w poniższej galerii. Galeria:

Obsada rebootu serialu „Plotkara” (ang. „Gossip Girl”) Reboot „Plotkary”– o czym będzie serial? Serial ma składać się z dziesięciu odcinków, z czego każdy trwać ma godzinę. Najlepszą wiadomością jest zdaje się to, że będą go tworzyć odpowiedzialni za bazowy projekt Joshua Safran, Josh Schwartz i Stephanie Savage. Podobnie, jak oryginalna seria, reboot oparty jest na książce Cecily von Ziegesar. Deadline podaje, że fabuła będzie obejmowała czas osiem lat po tym, jak strona internetowa Gossip Girl wygasła, a życia nowej generacji nowojorskich nastolatków z prywatnych szkół, zostają opanowane przez następną „plotkarę”. Seria ma też pokazywać, jak bardzo przez te kilka lat zmieniły się media społecznościowe i sam klimat Nowego Jorku. Serial „Plotkara” Serial „Plotkara” przyniósł popularność gwiazdom takim jak Blake Lively, Penn Badgley, Leighton Meester czy Armie Hammer. Josh Shwartz oraz Stephanie Savage nie tylko współtworzyli serial „Plotkara”, który miał sześć sezonów (2007-2012), ale także byli producentami serialu z początku 2000 roku zatytułowanego „Życie na Fali” („The O.C”.). Co ciekawe, Leighton Meester, która w plotkarze wcieliła się w postać Blair Waldorf w prawdziwym życiu jest żoną Adama Brody, który w „Życiu na Fali” grał Setha Cohena. QUIZ:

