Zdjęcie z domu Kasi Tusk wykorzystane bez jej wiedzy przez sieciówkę. „Powinnam być zaszczycona czy wkurzona?”

Kasia Tusk od wielu lat prowadzi lifestylowego bloga Make Life Easier, na którym zamieszcza m.in. porady modowo-urodowe, przepisy kulinarne czy inspiracje dotyczące wystroju wnętrz. Również na Instagramie córka byłego szefa Rady Europejskiej chętnie dzieli się zdjęciami ze swojego codziennego życia. Fanki doceniają jej minimalistyczny styl. Kasia Tusk wielokrotnie podkreślała, że uwielbi oglądać katalogi czy strony internetowe marek specjalizujących się w artykułach do dekoracji wnętrz.

Tusk: Sieciówka wykorzystała zdjęcie mojego domu

Ostatnio córka Donalda Tuska dokonała zaskakującego odkrycia. „Gdy siedzisz sobie spokojnie na kanapie i przebierasz nóżkami na myśl o nowych świątecznych poszewkach na poduszki i świeczkach o zapachu cynamonu, ale gdy wchodzisz na stronę (nazwa marki), ogarnia cię dziwne uczucie konsternacji i zdziwienia jednocześnie. Przeglądałam sobie bowiem nową kampanię tej marki i wszystkie ich nowości aż natknęłam się na zdjęcie i pomyślałam: o kurczę, ale podobne to okno do mojego na tym zdjęciu. Kilka sekund intensywnej pracy neuronów, dwa mrugnięcia powiek, przysunięcie laptopa do twarzy tak, że zetknął się z moim nosem i wciąż nie bardzo wierzyłam w to, co widzę” - napisała na swoim profilu na Instagramie autorka bloga Make Life Easier.

instagram

Jedna z popularnych sieciówek wykorzystała zdjęcie z domu Kasi Tusk (jej autorstwa) do promowania nowej kolekcji. „To nie jest okno podobne do mojego - pomyślałam - to jest moje okno. Mój żywopłot, gałęzie mojej leszczyny, moje zasłony, moje niedomykające się klamki. Tylko poduszki ktoś w odpowiednim programie zamienił na te. I teraz pytanie do Was: powinnam czuć się zaszczycona czy może jednak bardziej wkurzona?” - zastanawiała się. Córka Donalda Tuska pod jednym z komentarzy przyznała, że zgodziłaby się na użycie zdjęcia i byłoby jej bardzo miło, ale to czego dopuściła się firma, to łamanie prawa autorskiego.

