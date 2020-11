„Emily w Paryżu”. Będzie 2. sezon serialu! Zobaczcie specjalne wideo od obsady

W filmiku widzimy najważniejszych członków obsady. Są m.in. Ashley Park, która ma w dłoniach dwa kieliszki wina, Lucasa Bravo, który rozbija na patelni dwa jajka i wcielająca się w główną bohaterkę Lily Collins, do której piszą w tym samym czasie dwaj mężczyźni. Na końcu wideo pojawia się informacja, że Netflix postanowił nakręcić kolejny sezon serialu „Emily w Paryżu” .

instagram

„Emily w Paryżu” – o czym jest serial?

Serial opowiada o dwudziestokilkuletniej Emily, Amerykance, która przeprowadza się do Paryża, aby podjąć pracę we francuskiej firmie marketingowej. Park gra jej przyjaciółkę Mindy, opiekunkę do dzieci. Obydwie kobiety mają zupełnie inne doświadczenia związane z przystosowaniem się do życia w nowym kraju.

Cały 1. sezon serialu oglądać można na platformie Netflix.

QUIZ:

Quiz z serialu „Emily w Paryżu”. Ile pamiętacie z produkcji Netfliksa?

„Emily w Paryżu” – obsada

Tytułową Emily gra w serialu Lily Collins ( „Aż do kości” , „Podły, okrutny, zły” , „Love, Rosie” ), a w jej przyjaciółkę wciela się Ashley Park ( „Opowieści z San Francisco” , „Nightcap” ). Poza tym na ekranie zobaczymy: Philippine Leroy Beaulieu, Lucasa Bravo, Samuela Arnolda, Camille Razat, Bruno Gouery'ego, Kate Walsh, Williama Abadie'ego i Arnaudema Viardema.

Czytaj też:

„Będziemy bohaterami”. Są zdjęcia z nowego filmu familijnego Netfliksa