„Wiedźmin” sezon 2. Lauren S. Hissrich pokaże niepełnosprawność Geralta z Rivii? Zainspirował ją wpis fanki

Jedna z internautek, posługująca się nickiem @Mustangsart, dodała na Twitterze wpis, w którym poinformowała o ważnym aspekcie postaci Geralta z Rivii. Jak czytamy w opisie jej profilu, jest ona mieszkającą w Wielkiej Brytanii konsultantką ds. niepełnosprawności. „Geralt z Rivii i znaczenie niepełnosprawnych bohaterów (...) Geralt z Rivii jest niepełnosprawny. To stwierdzenie zawsze zaskakuje ludzi, nawet fanów serialu. Ale to prawda (...)” – podkreśliła. To otworzyło drzwi do dużej dyskusji fanów – post podano dalej ponad 5 tys. razy, zyskał ponad 13 tys. „polubień” i masę odpowiedzi od wiernych fanów. Do rozmowy przyłączyła się też sama showrunnerka serii.

„Nie mogę przestać myśleć o tym wpisie. Przeczytałam te książki kilkanaście razy, te konkretne rozdziały, i nigdy nie myślałam o nich inaczej niż: »Geralt odczuwa pewien ból, przejdźmy do następnej kwestii«. Myliłam się. Nie mogę się doczekać, aby bardziej zgłębić ten wątek. Aby dodać tę warstwę do naszego bohatera” – napisała w odpowiedzi showrunnerka serii Lauren S. Hissrich.

Przypomnijmy, w „Czasie pogardy” , powieści Andrzeja Sapkowskiego, wydanej w 1995 roku, drugiej z pięciu części sagi o wiedźminie, tytułowy bohater doznał uszkodzenia łokcia i kości udowej. Odbył kurację w Brokilonie, jednak nigdy nie wrócił do dawnej sprawności. To właśnie uszkodzenia nerwów sprawiły, że żył w ciągłym bólu.

Produkcja 2 sezonu „Wiedźmina” wstrzymana

Produkcja 2. sezonu serialu „Wiedźmin” rozpoczęła się na początku tego roku, jednak kilka razy była wstrzymywana ze względu na pandemię koronawirusa i zachorowania na COVID-19 wśród członków obsady i ekipy. Taka przerwa trwa też obecnie ze względu na otrzymanie pozytywnych wyników testów na COVID-19 przez cztery osoby związane z serialem.

