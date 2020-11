Martyna Wojciechowska w Bangladeszu. Odwiedziła nietypowe szkoły na wodzie

Wciąż istnieją takie krańce świata, na których dostęp do edukacji pozostaje luksusem i marzeniem wielu dzieci. W czwartym odcinku Martyna Wojciechowska pozna niezwykłą dziewczynkę. Rabija to najmłodsza bohaterka programu „Kobieta na krańcu świata”.

Bangladesz to mały kraj w Azji Południowej, który jest jednym z najgęściej zaludnionych i najbiedniejszych na świecie. Na powierzchni dwukrotnie mniejszej od Polski mieszka 170 milionów ludzi. Aż 20% społeczeństwa Bangladeszu żyje poniżej progu ubóstwa. Edukacja to jedyna szansa na wyjście z biedy, tymczasem nawiedzające kraj co roku monsuny odcinają 1/4 powierzchni Bangladeszu od reszty świata, w tym - od szkół. Dlatego, z myślą o tysiącach bengalskich dzieci powstały place zabaw, biblioteki i szkoły… na łodziach! Do jednej z nich uczęszcza Rabija - najmłodsza, jak do tej pory, bohaterka programu „Kobieta na krańcu świata”.

„Kobieta na krańcu świata” - gdzie i kiedy oglądać?

Premiera pierwszego odcinka nowego sezonu programu Martyny Wojciechowskiej jest planowana na niedzielę 15 listopada na godzinę 11:30 w stacji TVN. Kolejne odcinki będą emitowane również w niedziele o tej samej porze.

