„Królowe życia”. Ostry wpis Dagmary Kaźmierskiej o Gabrielu i Rafale. „Specjalnie dla Ciebie BURKU”

Kaźmierska jest jedną z najbardziej rozpoznawanych uczestniczek programu. Wystąpiła także ostatnio w filmie Patryka Vegi. W ostatnim sezonie serii nie pojawiają się już za to Gabriel Seweryn i Rafał Grabias. Z oświadczenia kanału TTV, który nadaje program wynikało, że między parą a produkcją nie doszło do porozumienia, dlatego musieli odejść z show.

Gabriel Seweryn dodał teraz na Facebooku wpis, w którym w kąśliwy sposób skomentował bliskie relacje Kaźmierskiej z Piotrem Wąsińskim, producentem oraz reżyserem „Królowych życia”. „Może teraz będą sceny z producentem Piotrem W. w programie »KŻ«. Może ożywi ten program” – napisał.

Kaźmierska odpowiada

Na to odpowiedzieć postanowiła w obszernym, niecenzuralnym wpisie sama Kaźmierska. „Gabriel Seweryn, uważam, że Ty ze swoim totalnie przetrąconym kręgosłupem moralnym jesteś ostatnią osobą, która powinna kogokolwiek krytykować. Bo to, jak Wy się prowadzicie ze swoim »PARTNEREM RAFAŁKIEM«, wzajemnie oszukując, zdradzając, strasząc etc... To jest nieporównywalnie gorsze od tego, czym ja się zajmowałam” – napisała wyraźnie zdenerwowana Kaźmierska.

„Staję do tego, co robiłam. Nie jestem hipokrytką, by udawać przed ludźmi świętą jak WY i wypierać się przeszłości. Trudniłam się sutenerstwem i H...J komu do tego. A już najbardziej TOBIE, bo nie pasujesz w najmniejszym stopniu do mojego prowadzenia się. Ponieważ tyle obcych HU...W w DU...E, co mieliście Wy z Rafałem przez czas WASZEGO KRYSTALICZNEGO ZWIĄZKU, to nie miały wszystkie prostytutki razem wzięte, które dla mnie pracowały” – stwierdziła. „Więc skończcie mnie szarpać! Bo NIE CHCIEJ, ŻEBYM SIĘ URUCHOMIŁA. Czego skutkiem będzie, że ludzie będą się brzydzić siedzieć z Tobą – Wami przy jednym stole. To tyle w temacie. Ps. H...J przez samo H... specjalnie dla Ciebie BURKU” (pisownia oryginalna) – napisała.

