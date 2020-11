Edyta Górniak o kolegach z branży. „Wy barany bezmyślne jeden z drugim”

Kontrowersyjne słowa Edyty Górniak, które odbiły się szerokim echem w całym kraju, miały paść podczas prawie trzygodzinnej relacji na żywo, prowadzonej przez 47-latkę na Instagramie. Obecnie piosenkarka zmieniła status swojego profilu na „prywatny”, dlatego dostęp do nagrania jest ograniczony. Widzieli go jednak zapewne w całości ci, którzy masowo w sieci odpowiadają na jej „teorie”. Najczęściej znani – tak jak poseł PiS Jerzy Polaczek, były szef GIS Marek Posobkiewicz, Dominika Tajner czy Piotr Bałtroczyk – odnoszą się do informacji, jakoby Górniak stwierdziła, że w szpitalach nie leżą chorzy, a statyści. Piosenkarkę skrytykowała rzesza gwiazd i medycznych autorytetów, w tym prof. Andrzej Horban, Fiolka Najdenowicz czy Magda Gessler.

„Pacjent COVID”

Teraz do krytyki postanowiła odnieść się sama Górniak za pośrednictwem Facebooka. Na początku wpisu stwierdziła, że to „rok absurdów, manipulacji i rozpadu wszystkiego, co znaliśmy” a także „rok utraty zdrowia i utraty duszy” . Głównie piosenkarka przekonuje, że opinie nie muszą być jednolite i że jest zaskoczona „medialną manipulacją jej wypowiedzi” . Stwierdziła też, że „absurdalnym i brutalnym przekłamaniem jest mielona wulgarnie informacja, jako bym powiedziała, że ludzie nie chorują, a w szpitalach jedynie udają ich manekiny” . Później jednak dodała: „Nie porusza się tematów uzdrowień, a jest ich ogrom. Dlaczego? Dlaczego nikt głośno z przekonaniem i troską nie nawołuje do chorych – »Kochani, pokonamy to wspólnie! Nie poddajemy się!« Zamiast tego w sieci jest masa filmów z różnych krajów, ukazujących, jak powstają na zlecenia »sceny grozy«, które mają uwiarygodnić dla Naszych oczu ZAGŁADĘ dla wszystkich. Nagrywają to sami aktorzy, pokazują kontrakty z opisem postać w roli pt. »pacjent covid« i pokazują proces charakteryzacji. Ja także nie dowierzałam! Kiedy w sieci to zobaczyłam. Po co? Mało tragedii Nas dzisiaj otacza? Uważam, że ludzie masowo chorują także dlatego, że oglądając takie sceny boją się żyć!” .

„Wy barany bezmyślne jeden z drugim”

Dalej Górniak stwierdziła, że to „o tej manipulacji mówiła” . „Wy barany bezmyślne jeden z drugim, »koledzy« z branży szukający widoczności i poklasku dla odwagi za chamstwo” – dodała. „Nagradzam Was więc owacjami na stojąco. Ale nazwisk tu nie wspomnę, bo sobie na promocję na mojej platformie nie zasłużyliście. Oddałam je za to w ręce Pełnomocników Prawnych” – zapowiedziała.

Górniak kończy swój wpis słowami: „Z ukłonem dla przebudzonych i prawdziwych” .

